Cupra feierte die offizielle Eröffnung der ersten europäischen Cupra-Garage in Hamburg. Seat Cupra sind nun an über 100 Verkaufsstellen bundesweit erhältlich, allerdings ist die Cupra-Garage in Hamburg der erste Stand-Alone Showroom der spanischen Performance Marke und nach Mexico City erst der zweite Standort mit dem neuen Konzept weltweit.

Die Cupra-Garage in Hamburg umfasst überschaubare 340 Quadratmeter in einem ehemaligen Industriegebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das Gebäude wurde in einen zeitgenössischen ebenerdigen Markenshowroom umgebaut, inspiriert von klassischen Autogaragen.

Die Cupra-Garage in Hamburg gliedert sich in einen Ausstellungsbereich, in dem fünf Autos ausgestellt werden können, und eine Kundendienstwerkstatt. Der Markenshowroom wird von einem Team aus zwei Cupra-Mastern und einem Verkaufsleiter betreut und ist mit den neuesten digitalen Tools ausgestattet, wie z.B. einem Virtual-Reality-Bereich, in dem die Besucher die kommenden Modelle der Marke erleben können. Darüber hinaus bietet die Cupra-Garage auch einen Rennbereich sowie eine Auswahl an Rennprodukten und Lifestyle-Zubehör. Auch ein Raum mit direktem Zugang zur Straße wurde für die Auslieferung von Neuwagen und für Testfahrten eingerichtet.

Digital Touchpoints wie großformatige Digital Signage Videowalls sind eher rar im neuen Garage-Konzept. Das authentische Garagen-Ambiente lebt von einer wohnlichen Einrichtung und ausgewählten Fahrzeugen.

Mit der Einweihung der Cupra-Garage in Hamburg wurde die Teilnahme der Marke an der Extreme E Rennserie bekannt gegeben. Cupra hat sich für ABT Sportsline als Hauptpartner des Rennstalls entschieden und wird dazu beitragen, ein Team von Ingenieuren und Fahrern für diese Elektro-Odyssee zusammenzustellen.

Während der Veranstaltung feierte das elektrische SUV-Renn-Showcar mit dem markanten Design der Marke seine Weltpremiere. Die beiden Partner bestätigten auch Mattias Ekström als männlichen Fahrer des offiziellen Teams. Der Extreme E hat ein geschlechtergleiches Sportformat, bei dem die Teams einen männlichen und einen weiblichen Fahrer einsetzen müssen.