Pikasso und Broadsign haben heute eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, um das Netzwerk des Außenwerbers in die BroadSign Reach Plattform zu integrieren. Pikasso ist die Nummer eins im Bereich Out-of-Home-Werbung in der Levante (Libanon, Jordanien, Irak) sowie führend in Nordafrika (Algerien, Tunesien, Marokko), Westafrika (Elfenbeinküste, Senegal, Mali) und im Kaukasus (Armenien). Die mehr als 13.000 Plakatflächen 450 Screens finden sich an Straßenrändern, in Einkaufszentren und an Flughäfen.

Mit dem Einstieg in die programmatische Buchung will Pikasso zum seinen bestehenden Medienkäufern neue Möglichkeiten bezüglich des Targetings bieten, aber auch völlig neue Werbekunden weltweit erschließen. „Wir wissen, dass Programmatic ein Teil der Zukunft ist, deshalb haben wir mit der Partnerschaft mit Broadsign jetzt den ersten Schritt in diese Richtung gemacht“, sagt Antonio Vincenti, CEO von Pikasso. „Mit unserem Inventar auf Reach können Einkäufer jetzt nahtlos Kampagnen planen und durchführen, die kontextuell relevantere Botschaften an Zielgruppen in der Region über mehrere Touchpoints liefern.“