Die Pandemie hat in gut einem Jahr vieles verändert: das Verhalten von Verbrauchern und Mitarbeitern ändert sich entsprechend der Lockdowns rasant, Informationen müssen gerade im öffentlichen Raum inzwischen flexibel in Echtzeit aktualisiert werden und auch die Experiences innen werden immer digitaler – ob im Büro, im Retail oder im Museum. Mittendrin spielt Digital Signage eine wichtige Rolle und ist mit den Herausforderungen der Krise stark gewachsen.

Das nächste RISE Spotlight morgen am Dienstag den 13. April bringt wieder ein breites Spektrum an Experten zusammen, um die „neue Ära“ und deren Einfluss auf die Digital Signage-Branche zu diskutieren. Im rund zweistündigen Event von 15:00 bis 17:00 Uhr deutscher Zeit werden Fragen geklärt wie: Welche Endnutzermärkte waren am stärksten betroffen? Wie hat sich die Konsolidierung auf der Angebotsseite ausgewirkt? Und wie kann die Branche den Anforderungen nach nachhaltigeren Plattformen und Betriebskonzepten gerecht werden? Eine der Roundtables wird dabei von Florian Rotberg von invidis consulting moderiert, der frische Eindrücke aus einer der Digital Signage-Hochburgen Dubai mitbringt.

Die Experten werfen morgen aber nicht nur einen Blick auf die aktuellen Marktzahlen, sondern beispielsweise auch auf intelligente, sensor- und datengesteuerte Konzepte oder den Green Signage-Trend. Passend zum RISE-Event hat Florian Rotberg zudem erst vor einigen Tagen einen spannenden Artikel zum Thema veröffentlicht. Darin beschäftigt er sich mit der Frage, wie sich das neue Verhalten der Menschen infolge der Pandemie auf viele der Märkte für Digital Signage ausgewirkt hat. Der Artikel kann hier auf der der Seite der ISE (in englischer Sprache) gelesen werden.

Weitere Infos zum RISE Spotlight im April, den Speakern, dem Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter diesem Link. Wir freuen uns, wenn unsere Leser morgen mit einschalten.