Digital Signage bringt Dynamik in einen der neuesten und technologisch fortschrittlichsten Fahrradläden Deutschlands. In nur drei Wochen wurde ein ehemals leerer und lebloser Raum im Erdgeschoss in eine lebendige, Covid-konforme, interaktive Präsentationsfläche verwandelt.

Der 2013 gegründete Concept-Cycles Hamburg ist der größte Concept Store in Norddeutschland und bietet einen kompletten Fahrradservice, Montage, Reparaturen und Kaufberatung. Der 300 Quadratmeter große Showroom beherbergt ein umfangreiches Sortiment an Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes auf Profi-Niveau (bis mehr als 13.000 Euro) sowie Zubehör von vielen Premium-Marken der Branche.

Nach einem Brand, der die Kapazitäten für einen absehbaren Zeitraum teilweise reduziert hat, hat Concept-Cycles beschlossen, einen neuen, hochmodernen Showroom in der Umgebung zu eröffnen, in dem ausschließlich die neuesten Fahrräder und Zubehörteile der Fahrradmarke „Specialized“ ausgestellt werden. Um aktuellen und zukünftigen Kunden gerecht zu werden wollte Concept-Cycles, dass der neue ‚Specialized Concept Store‘ zu einer besonderen Präsentation wird, die ein einzigartiges und maßgeschneidertes Erlebnis für Kunden bietet und gleichzeitig die strengen Covid-19-Vorschriften einhält.

In Zusammenarbeit mit dem Digital Signage Integrator POS-Television GmbH (Radio POS)hat Concept-Cycles sein Retailkonzept verwirklicht, um das 100 m lange Erdgeschoss eines ehemaligen Hotels aus dem Jahr 1910 zum Leben zu erwecken.

Der Pop-Up-Showroom, der in nur gut drei Wochen fertiggestellt und eröffnet wurde, ist mit 17 Digital Signage Displays von PPDS (Philips) von 24“ bis 75“ ausgestattet, die im gesamten Store strategisch platziert und montiert wurden, um eine maximale Sichtbarkeit und Wirkung zu gewährleisten.

Dazu gehören Highbrightness-Digital Signage-Displays (Philips H-Line) im Schaufenster, die die Aufmerksamkeit der Kunden schon von außen auf sich ziehen sollen. Im Inneren des Stores wurde für den WoW-Faktor eine dynamische Videowand mit 9 Displays (Philips X-Line, 49″) installiert. Für Kunden, die sich im Store selbst informieren möchten, wurde außerdem ein digitaler Touchscreen-Kiosk (Philips T-Line, 24″) installiert, der den Kunden zusätzliche, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Produktinformationen bietet.

Um die Covid-19-Vorschriften zu erfüllen und mögliche Bedenken wiederkehrender Kunden zu verringern, wurde der Store ebenfalls mit PeopleCount – der exklusiven digitalen Lösung von PPDS für die Kundenzugangskontrolle – ausgestattet, die automatisch die Kapazität überwacht und verwaltet, indem sie intelligente Kameratechnologie und ein Ampelsystem auf einem Display (Philips D-Line, 43″) verwendet, um Kunden und Mitarbeitern das sichere Betreten des Stores anzuzeigen.

Dazu Henrik Schmidt, Geschäftsführer, Specialized Hamburg: „Wir hatten extrem wenig Zeit und mussten in nur drei Wochen alles zum Laufen bringen. Wir freuen uns, mit P.O.S. Television und PPDS zwei leistungsstarke Partner zu haben, die sich voll einbringen.“

Konstantin Flabouriaris, PPDS, fügte hinzu: „Wir verstehen den Druck, mit dem der Einzelhandel sowohl vor als auch nach Covid konfrontiert ist, und unsere Strategie war und wird immer sein, problemlösende Produkte anzubieten, damit sie sich von der Masse abheben und auf ihrem Gebiet eine Spitzenposition einnehmen können.“

Er fuhr fort: „Wir freuen uns, Concept Cycles Hamburg bei der Einrichtung dieses neuen Stores unterstützt zu haben – und das alles in nur wenigen Wochen. Das zeigt die Flexibilität unseres Geschäfts und unseren Wunsch und unser Engagement, unsere Partner sofort zu unterstützen und nicht erst nach einigen Wochen oder gar Monaten. Aus einem völlig leeren Raum haben unsere Lösungen den Specialized Concept Store auf eine Art und Weise zum Leben erweckt, die zuvor unvorstellbar schien. Er erregt jetzt die volle Aufmerksamkeit der Passanten, und zwar nicht nur, während sie den Store passieren, sondern auch von der anderen Straßenseite aus. Darüber hinaus bietet er wahrscheinlich das sicherste und optimal maßgeschneiderte, kundenorientierte Erlebnis, das ein Einzelhandelsgeschäft in Hamburg darüber hinaus bietet. Es war noch nie so wichtig wie heute, sich von der Masse abzuheben, und bei PPDS helfen wir den Einzelhändlern, genau das zu tun.“