Neues Logo, neue Markenfarbe, neuer Claim – Seit gut einem Monat hat Mobilfunkkonzern Vodafone einen neuen Markenauftritt und tritt mit „Together we can“ anstatt wie bisher „The Future Is Exciting. Ready?“ auf. In Deutschland kommuniziert Vodafone sein neues Image unter anderem mit einer urbanen Kunstaktion. In den fünf Großstädten Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln und München prangt der neue Claim seit kurzem in kreativer Form im Großformat auf insgesamt sechs Hauswänden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zusammen mit den Agenturen Antoni und XI Design bat das Unternehmen dazu fünf Straßenkünstler, die neue Markenidentität auf ihre Art zu interpretieren. Das Besondere: die Kreativen hatten dabei völlig freie Hand. Die einzige Vorgabe war, das Logo und natürlich den neuen Claim unterzubringen.

„Es war ein gewagtes Experiment: Normalerweise sind Mural Artists Auftragskünstler und bekommen die Schablone einer Marke vorgefertigt“, so Björn Simon, Head of Advertising & General Content bei Vodafone Deutschland. „Das eine Mega Brand wie Vodafone sich traut, Künstlern freie Hand zu lassen, um ihre neue Marken-Kommunikation großflächig und deutschlandweit in Form von Murals an die Häuserwände zu bringen – das ist schon einzigartig.“

Darüber hinaus ist die Aktion mit einem guten Zweck verbunden: Vodafone-Mitarbeiter stimmen darüber ab, welches der fünf Murals sie favorisieren. Für jeden Vote legt der Konzern zehn Euro in einen Spendentopf. Die Gesamtsumme wird an die Stiftung Off Road Kids gespendet, die sich für junge Menschen in Deutschland einsetzt, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind oder bereits auf der Straße leben.