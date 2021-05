Ocean Outdoor mit Hauptsitz in London hat seine Jahresbilanz 2020 veröffentlicht. Der Außenwerber verzeichnete 2020 einen Rückgang seines Bruttogewinns um -49,9% auf 22,5 Mio. GBP (2019: 44,9 Mio.). Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 86,2 Mio. GBP (2019: 104 Mio.), ein Minus von -17,7%. Hinzu kommt allerdings noch ein massiver Konzernverlust von 182 Mio. GBP vor Steuern (2019: 6,2 Mio.). Der Nettovermögensstand von Ocean brach damit von 2019 noch 374 Mio. GBP auf 197,7 Mio GBP ein.

Gerade der hohe Konzernverlust begründet sich laut CEO Tim Bleakley aber nicht durch Einbrüche aufgrund der Krise. Sondern unter anderem auf den hohen Investitionen des Unternehmens in neue Technologien und Standorte, um sich auf die bevorstehende Erholung vorzubereiten. „Wir haben nie stillgestanden. Wir haben nicht nur unser Kerngeschäft in allen Gebieten geschützt, sondern auch zusätzliche Assets und Verträge entwickelt oder gewonnen. Dadurch konnten wir unser Wachstum beschleunigen und das Netzwerkangebot von Ocean in Schlüsselbereichen wie Content-Partnerschaften oder neuen Markenerlebnissen stärken“, betont Bleakley in seinem Statement zu den Jahreszahlen.

Mit seinen Investitionen des letzten Jahres zeige sich Ocean Outdoor eigentlich außergewöhnlich gut aufgestellt, so Bleakley, um das aktuell hoch empfängliche Outdoor-Publikum in großem Umfang zu erreichen und anzusprechen. Der Außenwerber hat also vom Anfang der Pandemie an auf die Zukunft geblickt, statt sich von der Krise zu stark einschränken zu lassen. „Wir haben alle Möglichkeiten für Werbetreibende maximiert, sobald sie zurückkehren. Jetzt baut sich unser Momentum auf. Wir haben ein starkes Basisgeschäft und sind gut für den Aufschwung gerüstet, den wir auch bereits aktiv angehen.“

Die komplette Jahresbilanz 2020 von Ocean Outdoor findet sich hier.