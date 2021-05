Die Pandemie hat Büros nachhaltig verändert. Desinfektionsmittelspender am Eingang der Besprechungsräume, Collaboration-Displays, um Kollegen digital einzubeziehen oder Luftreiniger in den einzelnen Räumen, um das Übertragungsrisiko bei den anwesenden Personen zu reduzieren: solche Maßnahmen werden uns wohl noch länger erhalten bleiben. Doch nicht jeder Besprechungsraum hat einen eigenen Luftreiniger oder ein digitales Flipchart – und braucht das auch nicht zwingend. Die Werkstation GmbH bietet nämlich ab sofort die mobile Kombi-Lösung „Thola-HELON“ an. Die besteht aus einer rollbaren Flipchart-Halterung und einem hochwertigen Profi-Luftreiniger.

Der Medienwagen lässt sich problemlos durch jede Türe schieben (> 80 cm Breite) und kann wahlweise ein Samsung Flip2 55” oder 65” aufnehmen. Das Flipchart kann dank eines Gelenks auch um 90° gedreht werden. Im ‘Inneren’ findet sich ein HELON Luftreiniger mit nach DIN 1822 geprüften HEPA14 Filtern. Der Luftreiniger kann problemlos über eine App oder über den Touchscreen gesteuert werden und erfüllt alle gesetzlichen Technik- und Leistungsvorgaben der Kultusministerien. Damit ist er auch in Schulen einsetzbar. Zudem ist das Gerät ausreichend dimensioniert für Räume bis ca. 120 m².

Das Flip ist in der Grundausstattung des Thola-HELON nicht enthalten, kann aber direkt mitbestellt werden. Weitere Infos gibt es auf der Webseite von Werkstation.