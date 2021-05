Die neu digital erschlossenen SBB-Bahnhöfe Rapperswil, Uster, Wetzikon und Zug erzielen eine durchschnittliche Wochenfrequenz von beinahe einer Million Fahrgästen und ergänzen das Rail ePanel-Angebot der APG|SGA ideal.

Drei neue ePanels in Rapperswil, sieben in Uster, zwei in Wetzikon und drei in Zug generieren zusätzliche Wirkung für Werbekunden und schaffen bei Reisenden große Aufmerksamkeit an Hochfrequenzlagen. Durch den Rückbau von analogen Flächen im Umfeld der Screens ergibt sich ein klarer Fokus auf die neuen digitalen Werbeträger.

Alle Rail ePanels sind voll animiert, was kreative Umsetzungen ermöglicht. Programmatisch gesteuerte Kampagnen mit Bezug auf aktuelle Begebenheiten lassen sich erfolgreich realisieren. Außerdem sind die neuen Rail ePanels Bestandteil von ChannelOOH, dem spezifisch auf die Altergruppe der 15-49-Jährigen ausgerichtete Angebot für Bewegtbildkommunikation der APG|SGA.

In den nächsten Wochen folgen weitere digitale Ausbauten an diversen neuen und bestehenden Standorten und Bahnhöfen.