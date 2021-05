Aus Londoff wird London – Während in Deutschland die Inzidenzwerte weiter sinken, erwacht auch die britische Hauptstadt immer mehr aus ihrem Winterschlaf. Mobilitätsanbieter Bolt, der ähnlich wie Uber Fahrdienstleistungen vermittelt, feiert das mit Programmatic-DooH bei JCDecaux. Die Motive, die von der Agentur Cream entwickelt wurden, werden gezielt an Standorten mit hohem Personen- und Verkehrsaufkommen an den Hauptverkehrsadern der Stadt, Shopping-Bezirken und belebten Bahnhöfen ausgespielt.

Denn wenn viel los ist, bedeutet das eben auch, dass es bergauf geht nach einer langen Zeit der Lockdowns. Gleichzeitig sollen die Menschen, ob auf der Straße oder im Auto unterwegs, dazu ermutigt werden, ihre eigene Stadt mal wieder zu erkunden und so die Veränderungen des letzten Jahres zu entdecken – natürlich gerne gefahren von Bolt.