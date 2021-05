Hitachi hat die Markteinführung einer ganzen Reihe von hochmodernen Displays für die Hotellerie angekündigt. Die Displays in den Größen 32″, 43″, 50″, 55″, 58″ und 65″ kommen in einem hochwertigen rahmenlosen Design und sollen besonders mit einem günstigen Preis/Leistungs-Verhältnis punkten. Um etwa die Installations- und Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, bieten die Hospitality-Displays flexible IP-over-coax- und IP-over-data-Lösungen. Dabei sind sie kompatibel mit bestehenden Koax- und Datenkabelinfrastrukturen, was die Kosten für die IP-Migration reduziert.

„Wir glauben, dass wir mit dieser Produktreihe eine wichtige Marktlücke für hochwertige IPTV-Lösungen schließen können, die schneller und bequemer zu implementieren sind“, sagt Barış Altınkaya, Deputy General Manager of Marketing and Product Management bei Hitachi TV Europe. „Diese dynamischen Displays wurden für eine Vielzahl von Immobilientypen entwickelt und ermöglichen es Betreibern, ein vernetztes, geräteübergreifendes Unterhaltungserlebnis anzubieten, ohne ihre Immobilien neu verkabeln oder in Set-Top-Boxen investieren zu müssen. Sie bieten eine hohe audiovisuelle Qualität in schlankem, ultraflachem Design und stellen ein sofortiges Upgrade für das In-Room-Entertainment dar, das den Gästen mehr Freiheit gibt, das zu sehen und zu hören, was sie wollen.“

Hitachi bietet die neuen Displays in einer Vielzahl von Ausführungen an: etwa mit Ultra HD 4K- oder Full HD-Panel, weißem oder schwarzem Farbgehäuse, oder mit alternativen Standfüßen. So soll sich die Serie jedem Raum und Ambiente anpassen können. Über integrierte Bluetooth-Konnektivität und Software Access Point (SoftAP) können Gäste auch eigene Inhalte wie Filme oder Fotos auf die Displays streamen.

In Kombination mit der integrierten Hitachi Hospitality Content Management Solution (CMS) lassen sich die Displays laut Hersteller leicht in ein zentral gesteuertes Unterhaltungs- und Kommunikationsnetzwerk verwandeln, dass maßgeschneiderte Inhalte und zusätzliche Einnahmen ermöglicht. Die Hitachi CMS vereinfacht die Verwaltung und Wartung von Objekten jeder Größe und ermöglicht den Managern die Sichtbarkeit und Kontrolle aller Bildschirme in den Zimmern von einem einzigen zentralen Standort aus. Die Gastbenutzeroberfläche (GUI) kann dabei ganz nach Wunsch individualisiert werden.

Bei der Integration mit einem Property Management System (PMS) unterstützt das Hitachi CMS eine zentralisierte, bidirektionale Kommunikationsplattform, über die Immobilien ihre Rezeption mit einem interaktiven digitalen Concierge-Service erweitern und ausbauen können. Diese Integration kann auch einen komfortableren Check-out-Prozess ermöglichen, bei dem die Gäste ihre Rechnungen über die Displays in den Zimmern überprüfen und sicher begleichen können. Der Cloning-Modus der Displays sorgt dabei für einen übersichtlichen Setup-Prozess, bei dem benutzerkonfigurierte Einstellungen vom Server auf einige oder alle Displays vor Ort kopiert werden können.

„Zusammen mit dem Hitachi CMS können diese hochmodernen Displays neue und aufregende Wege eröffnen, um Gäste anzusprechen, zu betreuen und zu informieren“, sagt Jim Beswick, Television Product Manager von Hitachi Europe. „Sie sind ideal für viele Branchen und unterstützen personalisierte Dienstleistungen, die von der Kommunikation am Krankenbett und der Erinnerung an die Medikamenteneinnahme für Krankenhauspatienten bis hin zu gezielten Incentives für Hotelgäste reichen.“