Nicht nur für Panasonic ist es nun wieder an der Zeit die Geschäftswelt wieder in Gang zu bringen. Die Japaner sind als einer der wenige Aussteller mit Stand in Barcelona vertreten und präsentieren Digital Signage und ProAV-Lösungen vom Sitzungssaal bis zum Klassenzimmer. Von Einsteiger-Displays bis hin zu den weltweit führenden High-Brightness-Projektoren für Museen, bei Events, im Bildungswesen und in Corporate Installationen.

Pansonic rühmt sich der weltweit einzige Hersteller zu sein mit einem 4K-Portfolio, das Displays von 43-98″ und Projektoren von 5.000-50.000 Lumen umfasst.