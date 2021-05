Diesen Monat feiert Starbucks sein 22. Jahr in Südkorea mit der Eröffnung eines neuen Stores in Seoul. Das Innere des Stores dominiert eine Digital Art Wall, das erste Mal das Starbucks auf wandfüllende Digital Signage Installationen setzt. Die erste digitale Kunst-Serie umfasst illustrierte Szenen von der Starbucks Kaffeefarm Hacienda Alsacia in Puerto Rico, die von dem südkoreanischen Künstler Lee Kyu-tae gestaltet wurden.