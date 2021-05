Out of Home Wenn das Poster zum Wickeltisch wird

Elternsein ist heutzutage nicht mehr nur Frauen- sondern auch Männersache. Dennoch gibt es Bereiche, in denen sich Mann immer noch schwertut, gerade wenn es ums wickeln, wischen und pudern geht. Das liegt dabei nicht am Unwillen der Väter, sondern meist an der Frage nach dem „Wo?“: Wickeltische sind in der Regel nämlich den Damentoiletten vorbehalten.

„Das ist Bullshit!“, finden Little Big Change und Jung von Matt/Havel. Gemeinsam haben der Öko-Windelhändler und die Hamburger Kreativ-Agentur darum die Petition #ChangeTheStatusKlo gestartet, begleitet von einer tollen Werbeaktion: dem ‚Wickelplakat‘.

Im Rahmen der Petition fordern die Initiatoren ein neues Gesetz, das Wickeltische für beide Eltern, unabhängig vom Geschlecht, zugänglich macht. Bis dahin sollen die Werbeplakate, die sich zum Wickeltisch ausklappen lassen, zumindest ein wenig Abhilfe schaffen. Und natürlich ordentlich Aufmerksamkeit für die wichtige Aktion generieren.