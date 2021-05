Timo Winkler wechselt zur Marke mit den drei Finken ViewSonic, um dort den B2C-Vertrieb vor allem im Bereich der Projektoren zu stärken. Er begann seine Laufbahn 2010 bei Apple als Sales Specialist. Danach wechselte er zu BenQ, wo er zuletzt als Key Account Manager tätig war.

„Timos Knowhow und seine Zielstrebigkeit werden uns helfen insbesondere im Bereich der smarten LED-Beamer weiter zu wachsen“, freut sich Dominic Mein, Vertriebsleiter DACH bei ViewSonic. „Speziell in diesem Segment sind wir früher als viele Wettbewerber gestartet und haben zahlreiche ultra-mobile, tragbare und stationäre Lösungen in den Markt eingeführt.“

ViewSonic betrachtet seit einiger Zeit einen zunehmend starken Schwenk von klassischen Lampen-Projektoren hin zu LED-Lösungen. Darüber hinaus sind vor allem im B2C-Bereich die Aspekte „Design“ und „Smart“ von zunehmender Bedeutung.

„Wer den DACH-Markt beobachtet, der sieht, dass die Marke ViewSonic immer präsenter wird und sich in der Breite und Qualität seines Portfolios immens entwickelt hat“, so Winkler. „Die Verbraucher werden zunehmend anspruchsvoll wenn es um Qualität und Nachhaltigkeit geht. Hier haben wir mit dem wachsenden Portfolio an LED-Projektoren die richtige Antwort.“