Am 16. März trafen sich die 20 unabhängigen Juroren aus Marke, Handel, Design und Wissenschaft, um in einer Videokonferenz aus den knapp 40 Einreichungen die 32 Gewinner auszuwählen. Zusätzlich verlieh die Jury den Sonderpreis „Aktivierung der Innenstadt“ für die Einreichung „PENNY Kiez“ des Teams WFP, „Galaxy S21 Interactive Product-Explorer“ und „O2 Trainingscenter“ der Cheil Germany GmbH.

Die Gala moderierte der Vorstand von Shop! D-A-CH e.V. (ehemals POPAI) in einem Livestream. Die einreichenden Unternehmen und deren Kunden wurden per Video hinzugeschaltet. Vorab erhielten sie eine Überraschungsbox „Gala for One“, damit auch im Homeoffice etwas Galaatmosphäre geschaffen werden konnte. Die Ehrenpreise in Form eines Indianers in blacknickel vergab eine unabhängige, hochkarätige Sonderjury in der Kategorie „Best Digital“ an das Startup mapAds und in „Best Digital Rockstar“ an Fräulein Mode und Wohnen, Simona Lindner.