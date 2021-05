Die Digitalisierung ist durch die Corona-Pandemie noch relevanter geworden, besonders in Branchen wie QSR. Digitale Experiences sind in der Gastronomie von Kunden stark gefragt, gerade wenn es um kontaktlose Services wie das Bestellen oder Bezahlen, aber auch Unterhaltung geht. Entsprechend erneuern Ketten weltweit gerade reihenweise ihre Digital Signage und entwickeln neue digitale Konzepte. Die deutsche Division von Burger King hat jetzt gezielt eine eigene Führungsposition für die digitalen Wandel geschaffen und besetzt: Julia Klietzing wird erste Head of Digital und verantwortet künftig den Ausbau der digitalen Kanäle des Burgerbraters in Deutschland.

Klietzing ist bereits seit 2019 bei Burger King als Business Development Managerin tätig und arbeitete an der Weiterentwicklung digitaler Projekte. Zuvor war sie auch schon bei den innovativen Essenslieferdiensten Hello Fresh und Foodora im Sales- und Business Development-Bereich beschäftigt. „Julia bringt die idealen Voraussetzungen für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Vertriebskanäle mit. Sie ist bereits seit zwei Jahren Teil der Burger King-Familie und kennt das Geschäft und die Branche. Mit neuen Impulsen wird sie unsere Digitalisierung weiter vorantreiben“, so Klaus Schmäing, Director Marketing bei Burger King Deutschland, an den Klietzing künftig direkt berichtet.