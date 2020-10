Mit 37.000 Restaurants weltweit ist RBI (Burger King, Tim Hortons und Popeyes) zwischen McDonalds (39.000 Restaurants) und Starbucks (31.000 Restaurants) der zweitgrößte Betreiber von Quick Service Restaurants. In Nordamerika erwirtschaftet das Drive-Thru Geschäft traditionell mehr als 80% der Umsätze, nur 20% der Gäste essen im Restaurant. In Europa verhält es sich bisher direkt umgekehrt: nur 20-30% der Umsätze werden im Drive-Thru erzielt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist weltweit bei allen QSR-Anbietern die Nutzung von Drive-Thur nochmal sprunghaft angestiegen. Eine kontaktlose Bestellung ist am besten vom Auto zu bewerkstelligen.

Restaurant Brands International (RBI) hatte sich bereits vor der Pandemie entschieden das Drive-Thru Experience zu erneuern und auszubauen. Auch die Wettbewerber investieren Millionenbeträge in mehrspurige Drive-Thru Anlagen und AI-Technologie. Bei RBI werden bis Mitte 2022 mehr als 10.000 Burger King, Tim Hortons und Popeyes Standorte modernisiert. Das Großprojekt umfasst die Installation von mehr als 40.000 High Brightness Digital Signage Displays als Menüboards, die Integration von AI Predictive Selling-Lösungen und kontaktlose Payment und Loyalty-Systeme.

„Die Nutzung von Drive-Thru hat während der COVID-19-Pandemie stark zugenommen während ein Großteil der Restaurants weltweit nicht betreten werden konnten“, sagte Jose Cil, CEO der RBI. „Wir glauben fest daran, dass es an der Zeit ist, unsere Drive-Thru-Lanes in den USA und Kanada zu modernisieren, um unseren Gästen einen noch besseren, schnelleren und kontaktlosen Service zu bieten. Dazu gehört die Präsentation von Menüoptionen auf digitalen Displays, die auf jeden Gast zugeschnitten sind, sowie die Integration unseres Treueprogramms zum Zeitpunkt der Bestellung und die Bereitstellung einer kontaktlosen Bezahlung, um unsere Drive-Through-Spuren in naher Zukunft zu beschleunigen“, so Cil weiter.

Die Modernisierung der Drive-Thru Infrastruktur umfasst folgende Lösungen:

Predictive Selling (Vorausschauendes Verkaufen)

Die digitalen Drive-Through-Menüboards sind mit einer Predictive Selling-Technologie ausgestattet, die RBI-intern entwickelt wurde und es ermöglicht, Sonderangebote auf der Grundlage früherer Bestellungen, regionaler Wettermuster, der Tageszeit und vieler anderer Faktoren maßzuschneidern. Diese selbstentwickelte Technologie kann dynamisch bevorzugte Bestellgewohnheiten erlernen und auch die neuesten und trendigsten Menüpunkte anzeigen, die an jeweiligen Standort am häufigsten bestellt wurden. Damit folgt RBI dem Wettbewerber McDonalds. Dieser hatte im vergangenen Jahr für 300 Mio Dollar den israelischen AI-Spezialisten Dynamic Yield übernommen

Integrierte Treueprogramme (Loyalty):

Die Menüboards wurden mit der Möglichkeit zur Integration von Treueprogrammen entworfen, so dass individuelle Menüoptionen angezeigt werden können, die auf den bevorzugten Einkäufen und Einlösungsverlauf der Gäste Diese Funktionalität ist derzeit live und wird an 30 Standorten in Kanada mit dem Tims Rewards-Treueprogramm getestet. Alle digitalen Drive-Through-Menüboards in den USA und Kanada wurden für die Integration von Treueprogrammen über Scannen, Bluetooth oder NFC entwickelt.

Kontaktlose Zahlung:

Die digitalen Drive-Through-Menüboards bieten auch die Flexibilität, eine sofortige kontaktlose Fernzahlung hinzuzufügen, damit Gäste gleichzeitig bestellen und bezahlen können und die Drive-Through-Spuren beschleunigt werden. RBI hat sich mit dem führenden Anbieter von Zahlungslösungen, Verifone, zusammengetan, um ein neues globales kontaktloses Zahlungsterminal für den Drive-Thru-Einsatz zu entwickeln. Der erste Prototyp wird derzeit in einem Restaurant von Tim Hortons in Kanada installiert. Bis Januar 2021 sollen 15 weitere Standorte diese Funktionalität testen.

Wetterfeste Installationen:

Für neue Installationen werden Outdoor-Gehäuse verwendet, die so konstruiert sind, dass sie der Hitze im Süden der Vereinigten Staaten, der Kälte im Norden Kanadas und der korrosiven, salzhaltigen Luft von Städten entlang der nordamerikanischen Ozeane standhalten. Die Gehäuse sind auch nach IP56 zertifiziert, d.h. sie sind vollständig wasserdicht und können einem kontinuierlichen Wasserdruck standhalten, selbst bei starken Wasserstrahlen. Bestehende Anlagen werden auf dieses Schutzniveau umgerüstet, um den langfristigen Betrieb der elektronischen Komponenten und der Displays zu gewährleisten.

Digital Signage Technologie:

Die mehr als 40.000 Outdoor-High Brightness 46“-Displays werden mit den neuesten Stratacache Mediaplayer redundant betrieben, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das bedeutet, dass, wenn einer der vier digitalen Screens in einem Standard-Drive-Thru die Kommunikation mit seinem primären Media Player verliert, übernimmt der sekundäre Media Player die Kommunikation und stellt somit sicher, dass der Content weiterhin korrekt angezeigt werden.

Stratacache wird die Tausenden von Restaurantstandorten der RBI von ihren National Operation Centers in Ohio und Montreal proaktiv 24/7 überwachen. Der Digital Signage Anbieter ist damit natürlich auch in der Lage, jeden digitalen Screen zu verwalten und den Inhalt der Menü Boards auf den verbleibenden digitalen Displays zu aktualisieren oder zu modifizieren, falls ein Screen ausfallen sollte.

Bis September wurden bereits an etwa 800 Standorten von Tim Hortons in den USA und Kanada digitale Drive-Through-Menüboards installiert; Burger King hat an mehr als 1.500 Standorten in den USA digitale Drive-Through-Menüboards installiert; und Popeyes beginnt noch in diesem Jahr mit der Installation an neuen Standorten. Eine typische Drive-Thru-Spur umfasst vier digitale Screens, während doppelte Drive-Thru-Spuren in der Regel mit sieben Displays ausgestattet werden.

invidis Kommentar von Florian Rotberg Stratacache gilt schon seit Jahren als Digital Signage Spezialist für den QSR-Markt. Erste Erfahrungen gewann Stratacache u.a. mit Drive-Thru Projekten bei McDonalds in Nordamerika. Allerdings konnte der McDonalds Haus-und-Hof Digital Signage Anbieter Coates den Großauftrag gewinnen. Stratacache CEO Chris Riegel konnte mit Dan Williams einen der führenden McDonalds Manager für die Digitalisierung als Experten für den Digital Signage Anbieter gewinnen. Das Invest scheint sich gelohnt zu haben – der Gewinn des RBI Projekts ist für Stratacache ein großer Erfolg. Weitere QSR-Ketten werden folgen, zunehmend auch außerhalb von Nordamerika.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren