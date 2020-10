In der Retail-Branche suchen Einzelhändler ständig nach besseren und effizienteren Wegen, um die Blicke potenzieller Kunden auf sich zu ziehen – ein Trend, der sich inzwischen auch in der Quick Service Restaurant (QSR) Branche wiederfinden lässt. Denn insbesondere im Restaurantbereich hat sich gezeigt, dass digitale Displays im Vergleich zu analogen Lightbox-Installationen eine bessere Sichtbarkeit und ein gesteigertes Markenerlebnis bieten.

Aber Digital Signage ist nicht nur für den Verbraucher gut. Es hat sich auch gezeigt, dass die Technologie die Kosten für Unternehmen senkt – so das Ergebnis eines Whitepaper von Samsung, dass die Vorteile der Digitalisierung für QSR untersucht hat. Fünf Jahre nach der Installation von Digital Signage können Unternehmen laut Samsungs Whitepaper „Improving RoI with digital menu boards“ rund 10.000 US-Dollar pro Geschäft einsparen. Gerade bei Ketten, die viele Filialen besitzen, kann so eine ordentliche Summe zusammenkommen.

Die Rechnung basiert darauf, dass analoge Tafeln in der Regel alle zwei Monate ersetzt werden müssen, während die Leuchtstofflampen für Leuchtkästen und elektrische Vorschaltgeräte alle 18 Monate ausgetauscht werden müssen. Zusätzlich zur jährlichen Wartungsgebühr summiert sich dies alles zu einer beträchtlichen Kostenbelastung.

Durch die Verwendung von digitalen Menütafeln entfällt jedoch ein Großteil der Wartungskosten sowie die Ausgaben für die Erstellung neuer Ausdrucke für statische Menütafeln. Die höheren Anschaffungskosten amotisieren sich damit deutlich schneller.

Digital Signage für Vielseitigkeit

Flexibilität ist ebenfalls ein großer Vorteil von Digital Signage im QSR-Bereich. Smarte Signage ist für einen 24/7-Betrieb ausgelegt, bietet eine Sichtbarkeit bei Tag und Nacht, die von analogen Displays unerreicht ist, und stellt sicher, dass sich die Kunden intensiv mit den Inhalten beschäftigen.

Im Falle von Samsung kommt dabei das eigene CMS MagicInfo zum Einsatz, das es den Benutzern ermöglicht, ihre gesamte visuelle Beschilderung bequem von einem zentralen Standort aus zu verwalten – es muss kein Mitarbeiter oder Dienstleister alle Installationen händisch umgestalten.

Unternehmen können so ihre Werbeaktionen, Angebote und Botschaften schnell und bequem aktualisieren, um Verbrauchertrends und wichtige Ereignisse widerzuspiegeln (was ja gerade während Corona wichtig war/ist). Mit digitalen Displays ist ein Unternehmen in der Lage, sich weiterzuentwickeln und Möglichkeiten zu schaffen, die mit analogen Alternativen einfach nicht möglich sind. Denn Verbraucher sind ständig auf der Suche nach den aktuellsten Informationen und den besten Werbeaktionen – und die sollten am besten tagesaktuell auf Trends oder Ereignisse reagieren. Etwas, das nur Digital Signage schafft, findet auch Samsung.