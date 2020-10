Die Corona-Pandemie hat vieles verändert im Schnellrestaurant-Business (QSR): Mit geschlossenen oder in der Kundenzahl eingeschränkten Restaurantbereichen erlebten die QSR-Betreiber einen sprunghaften Anstieg des Drive-Through-Geschäfts – von 60%-70% des Umsatzes auf bis zu 100%. Auch QSR-Betreiber, die bisher ohne Drive-Through-Dienst agierten, rüsten nach, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Moderne smarte Systeme mit Displays erleichtern den Bestellvorgang und die Abholung, ob am Fenster oder von der Bordsteinkante weg.

Auch die nächste Digital Signage Power Hour am 20. Oktober beschäftigt sich mit dem Thema unter dem Titel „Why Drive-Thru Lane Displays are Mission-Critical“. Die Branchenexperten erörtern, warum Drive-Thru und Digital Signage für QSR-Betreiber an Bedeutung gewonnen haben, welche Rollen Displays und intelligente Software übernehmen können und wie hinter den Kulissen auch die eigenen Mitarbeiter von den Systemen profitieren – und für den Einsatz geschult werden können.

Zu den Gästen zählen diesesmal:

Dan Williams , Senior Director Content Strategies des amerikanischen Digital Signage-Spezialisten Stratacache

, Senior Director Content Strategies des amerikanischen Digital Signage-Spezialisten Stratacache Sara Grofcsik , Senior Director of US Sales der Display Division von Samsung Electronics America

, Senior Director of US Sales der Display Division von Samsung Electronics America Todd Hoffman, Digital Product Manager der Krispy Kreme Doughnut Corporation, die kürzlich den vielleicht modernsten Donut-Store an der Ostküste eröffneten

Moderatoren der monatlichen AVIXA Digital Signage Power sind wieder Dave Haynes von Digital Signage-Blog Sixteen-Nine und Florian Rotberg von invidis consulting. Die Anmeldung zum Event ist hier möglich.