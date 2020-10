Die US-amerkanische Schnellrestaurantkette (QSR) Krispy Kreme ist vor allem für ihre Donuts, aber auch Kaffee oder Milchshakes bekannt und hat in den USA Kultstatus. Die meisten Filialen sind eher kleine Stände oder minimalistische Donut-Shops. Die Kette mit Sitz in North Carolina wollte für den neuen Flagship-Store in New York mit der Zeit gehen und ein innovatives modernes Erlebnis schaffen. Das Ergebnis ist der vielleicht modernste Donut-Store der Welt.



Den Eingang des Flagship am Times Square in New York ziert, natürlich, eine große LED-Wall, die für die frisch zubereiteten Backwaren wirbt. Auch im inneren kommt Digital nicht zu kurz: LED-Schilder, Digital Signage Displays für Menüanzeigen und sogar Projection Mapping – das „Doughnut Theater“ – versorgen Kunden mit Infos zu den vielen unterschiedlichen Geschmackssorten im Donut-Sortiment. Hinzu kommt eine ‚gläserne Produktion‘, sprich: die Kunden können dei Donuts bei ihrem Entstehungsprozess live zusehen – vom Rohteig bis zur fertigen Leckerei mit individueller Glasur.

Die Eröffnung des Stores musste Corona-bedingt zwar mehrfach verschoben werden, schließlich war die Weltmetropole stark von der Pandemie betroffen. Seit der Eröffnung des 420qm großen Stores Mitte September schreibt die Marke trotzdem Rekordzahlen – anscheinend können die New Yorker von ihren geliebten Donuts nach den Shutdowns gar nicht genug bekommen. Aber Krispy Kreme sieht sich auch im neuen digitalen Design bestätigt, dass ab 2021 auch in anderen Filialen und Neueröffnungen umgesetzt werden soll.