Die neue Generation der P-Serie von Sharp/NEC wurde gezielt für Anwendungen entwickelt, in denen der zuverlässige Dauerbetrieb ein Muss ist: Etwa als Kontrolllösung im Verkehrswesen, Energiesektor, der Verteidigungsindustrie oder bei produzierenden Unternehmen, aber auch als Wegleitsysteme sowie in der Unternehmenskommunikation. Da die Displays in einem robusten Metallgehäuse sitzen, das besonders schwer entflammbar ist, sind sie zudem auch für den sicheren Einsatz an öffentlichen, stark frequentierten Orten geeignet.

Mit 8K-Signalverarbeitung, erweitertem Farbraum und integrierter NEC SpectraView Engine-Technologie zur Steuerung aller optischen Parameter liefert die P-Serie detailreiche, scharfe Bilder und eine hohe Farbpräzision. Die Bildschirmhelligkeit liegt bei 700 cd/qm, die in Kombination mit einem hohen Haze-Filter für eine gute Lesbarkeit bei jedem Lichtverhältnis sorgt. Dank skalierbarer Rechenleistung durch Raspberry Pi Compute Module 4 oder Intel Smart Display Module und unterschiedlicher Eingänge ergeben sich damit vielfältige Möglichkeiten zur Medienwiedergabe.

Die neuen Displays der P-Serie sind ab sofort in den Größen 43″, 49″ und 55″ erhältlich.