Sobald eine neue SoC-Plattform auf dem Markt eingeführt wird, ist Signagelive in der Regel der erste Digital Signage Software Anbieter der sein CMS angepasst hat. Bei Samsung SoC benötigte das Team des in Cambridge ansässigen Anbieters noch fast 18 Monate Vorlaufzeit, für LG WebOS reichten sechs Monate und für Google Chrome und BSCloud (Brightsign) waren es nur noch drei Monate.

Das Erfolgsrezept so CEO Jason Cremins zu invidis, liegt in der System-Architektur. Schon 2013 entschied sich Signagelive die Intelligenz vom Mediaplayer weg hin zu Edge Computing und in die Cloud zu verlegen. Gerade für SoC, die in der Regel nur über limitierte Rechenleistung verfügen, hat sich diese Architektur bewährt. Der Library-Ansatz ermöglicht Signagelive das CMS sehr schnell und einfach auf neue Betriebssysteme, SoC-Plattformen und Appliances zu portieren. Seit 2007 setzt Signagelive komplett auf HTML, zu einer Zeit wo im Markt Flash noch weitverbreitet war. Heute laufen 37.000 Touchpoints in mehr als 2.500 Digital Signage Netzen auf Signagelive – bis Ende 2021 werden es mehr als 50.000 sein.

Signagelive verzeichnete – wie viele Software Anbieter – kaum Umsatzeinbußen seit dem Ausbruch der Pandemie. Für das laufende Jahr erwartet Jason Cremins erneut ein Wachstum von mehr als 20%. „Wir sind geografisch und in den Vertikalmärkten sehr breit aufgestellt.“ Signagelive ist mit eigenen Büros in UK, USA und Singapore vertretet und bietet im Laufe des Jahres einen 24/7 Support an. Für Cremins ist guter Service im Partnervertrieb entscheidend „Wir setzen weiterhin auf 100% Partnervertrieb, aber die Komplexität der Projekte nimmt zu und wir müssen für unsere Partner erreichbar sein, wenn Fragen aufkommen.“

Der britische Softwareanbieter ist bisher insbesondere im Retail, Gesundheitswesen und in Stadien vertreten. Zunehmend fokussiert man sich aber auf Corporate und Enterprise Projekte. Um den Anforderungen und Erwartungen von Unternehmenskunden gerecht zu werden, hat Signagelive seine Plattform so weiterentwickelt, dass sie zu 100 % auf API-first setzt. Das Headless CMS bietet laut Cremins umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, einschließlich der Möglichkeit Dateninhalte unternehmensweit über alle Kanäle effizient zu verwalten und auszuspielen. Signagelive belässt es nicht nur bei einem Headless CMS – die erweiterte neue Plattform verfolgt auch den No-Code-Ansatz, der es normalen Nutzer und Community-Entwicklern ermöglicht, Signagelive mit benutzerdefinierten Apps und Integrationen zu erweitern. so wie es einige einfache Signage-Lösungen bereits bieten. „Die Erstellung von Inhalten und Apps in Unternehmensnetzwerken sollte nicht vom CMS diktiert werden oder Design erfordern und nur von Agenturen implementiert werden können – mit den in Signagelive integrierten No-Code-Apps können Anwender mit einfachen Excel-Kenntnissen genau die Lösungen erstellen, die sie für ihre Bedürfnisse benötigen.“

Globale Beratungshäuser wie CapGemini zählen zu den wertvollsten Partner im Ecosystem, die dem Digital Signage Anbieter mit seinen 40 Mitarbeitern Zugang zu weltweiten Konzern öffnen. So floss insbesondere das Feedback der Partner in die Entwicklung der weiterentwickelten Enterprise-fokussierten Plattform ein. Viele der neuen Projekte sind neue Ausschreibungen von Unternehmenskunden mit bestehenden Digital-Signage-Netzwerken, die sie auf eine Enterprise-Cloud-basierte Plattform migrieren möchten. Kaum ein anderer Anbieter unterstützt so viele Plattformen wie Signagelive. Die Briten sehen sich ideal aufgestellt für existierende, langsam wachsende Netzwerke mit heterogener Hardware. „Wir gewinnen derzeit viele Projekte im Unternehmensumfeld.“

Cremins sieht Signagelive gut für die Zukunft aufgestellt „Wir entwickeln uns Richtung komplexer Digital Signage Plattformen bei denen die Integration von Daten im Mittelpunkt steht.“ Dafür sucht Signagelive nun auch vermehrt in der DACH-Region Kunden zu gewinnen, die Stelle für einen Business Development Manager DACH ist bereits ausgeschrieben.