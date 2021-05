Wartezimmer DooH Infos zur Corona-Impfung in vier Sprachen

Das Thema Corona-Impfung ist für Menschen mit Sprachbarrieren oft schwer verständlich und führt in der Folge bei diesen zu einer niedrigeren Impfquote. Deswegen bietet TV-Wartezimmer seinen Informationsfilm zur Corona-Impfung neben der deutschen Version ab sofort auch in den Sprachen Englisch, Türkisch und Arabisch an.

Die Filme informieren unter anderem über Terminvergabe, Priorisierung sowie Lockerungen für vollständig Geimpfte in Deutschland. In der türkischen und arabischen Version werden darüber hinaus religiöse Fragen rund um die Impfung berücksichtigt. Beispielsweise, ob die Impfstoffe halal, also nach islamischem Glauben erlaubt sind, oder Alkohol erhalten.

Die deutsche und laufend aktualisierte Fassung des Informationsfilms zur Corona-Impfung läuft bereits seit Mitte Januar im Rahmenprogramm des Anbieters. Aber manche Bevölkerungsgruppen geraten bei der Corona-Impfung ins Hintertreffen.

„Dazu zählen nicht nur, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ihnen fehlt häufig der Zugang zu Informationen in ihrer Muttersprache und es existieren teilweise kulturell oder religiös geprägte Missverständnisse und Vorurteile über das Impfen. Hier wollen wir durch unsere fremdsprachigen Filme Abhilfe schaffen“, erklärt Christian-Georg Siebke, Mitglied der TV-Wartezimmer-Geschäftsleitung und verantwortlich für das Programm.