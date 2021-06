Auf vier Etagen und 4.600m² Verkaufsfläche zeigt Sports Direct das übliche Angebot an Schuhen, Kleidung und Sportgeräte. Das Ladendesign des ehemaligen Online Händlers kann nicht mit den in den in direkter Nachbarschaft gelegenen Brandstores von Adidas (Adidas LDN) oder Nike mithalten, ist aber erheblich besser als die funktionalen Stores von Decathlon. Für 10 Mio GBP wurde die Filiale im Herzen von London renoviert und mit viel Digital Signage auf Vordermann gebracht. Funktionale Verkaufsflächen sind gespickt mit emotionalen LED-Touchpoints. Zusammengezählt über 100 Millionen Pixel LED wurden vom Schaufenster bis zur Kassenzone installiert.

Digital Signage Partner ist der Londoner Integrator Inurface Media der zusammen mit den Agenturen We Are Interact, The One Off und Brinkworth Design das Konzept für die Sports Direct Mutter Fraser entwickelt und realisiert hat.

Besonders stolz ist man auf die acht rotierenden LED-Säulen im Schaufenster, die sowohl individuell als auch gemeinsam mit Content bespielt werden können. Die britische Fachzeitschrift AV Magazine berichtet ausführlich über das Projekt. Sports Direct plant ähnliche Flagship Stores nun auch in vielen europäischen Märkten. Größter Wettbewerber ist die britische JD Sports, die auch in Deutschland viele Stores betreibt.