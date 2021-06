Das Gastronomieangebot an Roms internationale Flughafen Fiumicino ist zur Zeit noch begrenzt. Doch eines der offenen Restaurant sticht trotzdem heraus – Bistro by Mastercard. Der Zahlungsdienstleister zeigt in Rom die ganze Bandbreite an Cashless-Technologien gemischt mit verspielten Digital Touchpoints. Das Konzept wurde kurz vor der Pandemie gestartet und muss sich nun im Alltag beweisen.

Auffallend sind zuerst zwei große hochauflösende LED-Wände zusätzlich zu einer transparenten LED-Wand. Es ist offensichtlich das der Finanzdienstleister Mastercard hier das große Budget ausgepackt hat. Natürlich darf auch der Softbank-Roboter Pepper fehlen, der fließend in Italienisch und English über Mastercard-Lösungen informiert, aber zum Customer Journey und Bestellprozess nichts beiträgt.

Die von Mastercard beauftragte Agentur McCann entwickelte auch einen digitalen Bestelltisch der optisch hochwertigen Content mit der Integration des Menüs, Bestell- und Zahloptionen und lokalen Corporate Content bietet. Wie viele Touchtables leidet das Konzept an der mangelnden Skalierbarkeit – Multitouchtische sind einfach zu teuer um sie in vielen Restaurants auszurollen. Hier in Rom muß der Großteil der Gäste weiterhin an der Theke bestellen und darf berührungslos zahlen.

Das Flagship-Konzept ist optisch sehr schön umgesetzt aber in Details leider oft zu verspielt. Trotzdem ein Erlebnis nicht nur für invidis-Leser.