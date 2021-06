Hygh will das DooH-Business mit unkonventionellen Strategien, Lösungen und Standorte verändern. Vieles gehen die Berliner anders an als der Wettbewerb. So schafft es bisher kein anderer DooH-Anbieter Social Media und DooH so eng miteinander zu verzahnen. Die Locations der Screens in Schaufenster von Spätis, Glasvitrinen im öffentlichen Raum und bald auch noch näher am PoS sind ungewöhnlich und nicht immer unumstritten.

Im Panel „The Future of DooH” diskutieren Vertreter der digitalen Marketingszene über digitale Außenwerbung. Ein Markt, der sich ständig im Wandel befindet und enormes kreatives Potenzial besitzt.

Die Teilnahme am Virtual Panel Talk „The Future of DOOH“ am 17, Juni um 11 Uhr ist kostenlos und wird auf YouTube übertragen. (Hier kostenlose Registrierung) Themen sind u.a. die Entwicklung vom Plakat zu DooH, die Marktveränderungen durch COVID und die Verschmelzung von Online- und Offline-Werbung. Durch den Talk führt Marketingexperte und YouTuber Daniel Zoll, der einiges an Erfahrung aus der Medienbranche mitbringt und als Speaker regelmäßig dafür sorgt, dass Veranstaltungen zu Events werden.

Teilnehmer sind: