DooH Neo Advertising digitalisiert Haltestellen in Zürich

Ab dem 1. Januar 2022 übernimmt Neo Advertising rund 1.200 hochwertige Plakatflächen im Zentrum und im Großraum von Zürich. Diese Flächen befinden sich vorwiegend an stark frequentierten Haltestellen der VBZ und werden in den ersten beiden Wochen 2022 teilweise digitalisiert. Damit wird den Kunden ab Januar 2022 mit mehr als 250 digitalen Screens das größte DooH-Netzwerk auf öffentlichem Grund in der Schweiz zur Verfügung stehen.

Christian Vaglio-Giors, CEO von Neo Advertising, kommentiert: „Die Erweiterung des OoH-Angebots im Raum Zürich war eine sehr hohe Priorität für uns. Das VBZ-Inventar ist eine perfekte und logische Ergänzung unseres bereits bestehenden hochwertigen Portfolios in Genf, Bern, Winterthur und Basel. Darüber hinaus werden wir mit den zusätzlichen 250 digitalen Screens künftig auch sehr attraktive programmatische Angebote anbieten können. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Partnerschaft mit den VBZ, damit wir das OoH-Medium im Raum Zürich kontinuierlich, innovativ und gemeinsam weiterentwickeln können. Ich gratuliere und danke den Teams von Neo Advertising, Goldbach und TX Group für die Zusammenarbeit. Ohne dieses Zusammenspiel wäre dieser wichtige Gewinn nicht möglich gewesen.

Michi Frank, CEO Goldbach und Verwaltungsratspräsident Neo Advertising meint ergänzend: „Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit den VBZ und bin überzeugt, dass Neo Advertising ihre crossmediale Vermarktungskraft am Standort Zürich voll entfalten kann.“ Das OoH-Angebot 2022 von Neo Advertising wird im Oktober 2021 veröffentlicht.

Der bisherige VBZ-Rechteinhaber Clear Channel geht nach fünf Jahren Vertragslaufzeit in Zürich weiterhin mit analogen und digitalen Flächen jenseits des ÖPNV vertreten. Im Grossraum Zürich vermarktet Clear Channel ab nächstem Jahr 4.500 klassische Plakatstellen und rund 200 Screens im öffentlichen Raum an, darunter auch das DooH-Premiumangebot an der Zürcher Bahnhofstrasse.