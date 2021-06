Die DSS Europe 2021 wird wieder ein richtiges In-Person Event an angestammten Ort im Hilton am Flughafen München. Das diesjährige Programm wird noch umfangreicher als in der Vergangenheit, da wir mehr Networking, mehr Vorträge, eine zusätzliche Innovationsbühne und Workshops anbieten.

Zwei volle Tage DSS Europe am 29-30 September 2021 – hier der Link zur Zimmerbuchung im Hilton (für Sprecher, Besucher, Aussteller): http://bit.ly/dss-hilton-2021