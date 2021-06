Smart City und DooH ergänzen sich sehr gut. Doch nicht immer sind typische Smart City Funktionen wie EV-Charging, SoS-Notruf, Defibrator, Beleuchtung, Umwelt-Sensoren und Überwachungskameras an für (D)OoH idealen Standorten gefragt. Wie schwierig es ist gemeinsame Standorte für DooH und Auto-Ladeinfrastruktur zu finden, ist seit Jahren sichtbar. Ladende Fahrzeuge blockieren die Sicht von DooH-Screens und dort wo die Frequenz für out of Home ideal ist, sind in der Regel keine Parkplätze.

Infinitus setzt bei der neuen Produktlinie imotion Urban bewusst auf die Verbindung von großformatigen Screens und Smart City und fokussiert sich auf kleinen Fußabdruck. Die neuen City-Stelen bieten viele Smart City Funktionen wie 360° Überwachungskameras, Defibrator, Stromanschluss zum Laden von Scootern und E-Bikes sowie einen kleinen Touchscreen. Eine Drittmittel-Finanzierung von Smart City Infrastruktur jenseits von integrierten DooH-Stelen ist bisher allerdings noch sehr schwierig.