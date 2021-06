Die volle räumliche Wirkung entfalten LED-Installationen nur wenn sie von Anfang als Teil des Raumes geplant werden. Große LED dominieren oft ihre Umgebung, insbesondere wenn der digitale Touchpoint und der Content nicht auf den Raum abgestimmt sind. Die kurze Digital Signage Geschichte ist voll mit Projekten in denen LED-Wände ein Fremdkörper sind.

Wie man es richtig macht zeigen chinesische Architekten die für das W Hotel in Changsha das Xu Ji Seafood Restaurant gestaltet haben. Die LED zeigt Fischeschwärme in Bewegung in dunklen Blautönen und passt sich so in das Gesamtdesign des Restaurants ein. Zusätzliche Spiegelfläche an der Decke und an einzelnen Möbel reflektieren den maritimen Content der LED ohne zu dominant zu sein.

Ein invidis LED Best Practice zum Wochenende.