Die neuen SBB Reisezentren passen sich den veränderten Kunden-Bedürfnisse an. Die Reisenden wollen schnelle Auskünfte, sich vor einem Abo-Kauf persönlich beraten lassen, internationale Bahnreisen buchen oder Gepäck aufgeben. Einfache Bahnfahrscheine hingegen werden in der Schweiz nur noch zu etwas mehr als 5 Prozent am Schalter verkauft. Dem trägt die neue Generation der SBB Reisezentren Rechnung.

In den verschiedenen Zonen können die DBB-Mitarbeiter flexibel auf Kundenwünsche eingehen. Am Empfang werden alle Geschäfte abgewickelt, die schnell erledigt sind wie etwa Fahrplanauskünfte, Gepäckaufgabe oder Geldwechsel. In den Beratungszonen werden zeitaufwendige Beratungen rund um internationale Bahnreisen durchgeführt, Fragen zu Abos oder kombinierte Mobilität von Tür zu Tür beantwortet – und Gruppen können sich gemeinsam für Ausflüge beraten lassen. Für Reisende im Rollstuhl oder ältere Personen stehen Beratungsplätze mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Aus Nachhaltigkeitsgründen setzt die SBB vermehrt auf Digital Signage statt auf Papierbroschüren. So können sich Kunden in der Wartezone an einem interaktiven Displaytisch für Freizeitausflüge und nachhaltige Ferienreisen mit der Bahn inspirieren lassen.

Das neue SBB Reisezentrum-Konzept wird seit Mitte Juni ausgerollt. Erster Standort war Montreux in der Westschweiz, seit heute hat auch das SBB Reisezentrum Horgen in der Deutschschweiz geöffnet. Die Erkenntnisse aus Montreux und Horgen fließen in die Weiterentwicklung des neuen Gestaltungskonzepts der Reisezentren ein. Weitere Umbauten sind Ende 2021 in Mendrisio und 2022 in Zürich Flughafen vorgesehen.