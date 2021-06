Samsung MagicInfo verfügt in der aktuellen Version 8 schon bereits über viel mehr Funktionen als nur ein Digital Signage CMS. Neben Content Management verfügt die Samsung Plattform auch über ein Device und Data Management. Auch ist das System nicht mehr nur auf Samsung Hardware limitiert und läuft sowohl auf Samsung SoC (Tizen) wie auch auf Windows.

Insbesondere mit der Einführung eines Abolizenz-Modells und einer Cloud-Lösung ist die Samsung Plattform zunehmend vergleichbar mit ISV-Lösungen von Grassfish, Scala & Co. Einen großen Vorteil besitzt MagicInfo durch eine ISO27001 Zertifizierung der internationalen Informationssicherheitsstandards. Uns ist außer Intuiface (invidis Bericht) kein anderer Digital Signage CMS Anbieter bekannt, der über diese in der Corporate IT wichtige Zertifizierung verfügt.

Am 29 Juni 2021 um 11h präsentiert Samsung die neue MagicInfo 9 Plattform in einem kostenloses Online-Streaming Live-Event.