Das südamerikanische Land wird oft unterschätzt: Brasilien ist nicht nur die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt sondern São Paulo zählt mit mehr als 32 Millionen Einwohner zur zweitgrößten Metropole hinter Tokio. Auch wenn die Pandemie das Land schwer getroffen hat, steigt die Nachfrage für analogen und digitalen Out-of-Home Werbeflächen.

In den letzten zwei Jahren entstand durch eine Fusion mit Eletromidia der größte DooH-Anbieter des Kontinents. Fast 40.000 LED-Flächen und Screens primär in Shopping Center, Flughäfen und Bürohäusern zählen zum Netzwerk. Kürzlich übernahm Eletromidia auch die Vermarktung einiger Werbeflächen an Bahnstationen. Im Februar erfolgte der Börsengang und gestern wurde nun die Übernahme von Otima bekanntgegeben.

Otima betreibt und vermarktet Werbeflächen und Buswartehallen in São Paulo. Der Betrieb von Otima begann 2013, als das Unternehmen die Ausschreibung für die Verwaltung der Buswartehallen der Hauptstadt São Paulo gewann. Der Vertrag ermöglicht den Aufbau, Betrieb und die Vermarktung von 22.000 Buswartehallen im Stadtgebiet von São Paulo – einer der größte Stadtmöblierungsverträge der Welt. Otima verfügt zur Zeit über einen Bestand von 3.737 Citylight-Standorte, nur 180 davon digital.

Otima zählt zu den innovativsten Anbieter weltweit, mit hunderten von Smart City Sensoren integriert in die Werbeträger und einem etablierten programmatischen Playout nach Wetter, Verkehrsfluss, Nutzungshäufigkeit der WiFi-Hotspots, Frequentierung der Wartehallen und natürlich nach Geolocation. In Planung sind auch IoT, Smart City und Realtime-datenbasierte Angebote rund um die Werbeträger an Bushaltestellen in São Paulo.

Mit dem Deal steigt Eletromidia nun in das Segment der Stadtmöbel ein, ein Bereich, in dem das Unternehmen bisher nicht tätig war. Im Digitalbereich zählt auch Eletromidia zu einen der innovativsten Anbietern. So sind die freistehenden LED-Flächen in Luxuskaufhäusern ansprechend in die Architektur integriert. Außerdem entwickelte Eletromidia den ersten nachhaltigen Bahnhof in Sao Paulo zusammen mit Bank Santander

Eletromidia plant die Anzahl an digitalen Touchpoints im Stadtbild von Sao Paulo zu verdreifachen. Dazu sollen Citylight-Flächen in Buswartehallen durch Screens ersetzt werden.