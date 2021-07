Swiftmile arbeitet in den USA und in Berlin mit dem öffentlichen Sektor, Immobilienentwicklern und Mobilitätsanbietern zusammen, um Ladestationen für Mikromobilitätsfahrzeuge wie E-Bikes und E-Scooter auf der ganzen Welt einzurichten. Medienkäufer, die ein mobiles Publikum erreichen wollen, können nun über mehr als 30 Omnichannel- und OOH-Spezial-DSPs (Demand-Side-Plattformen), die mit Broadsigns programmatischer Supply-Side-Plattform (SSP) für OOH, Broadsign Reach, integriert sind, auf das Signage-Inventar von Swiftmile zugreifen.

Im Juni hat Swiftmile sein neuestes Netzwerk von Ladestationen in der Innenstadt von Miami in Betrieb genommen. Weitere Swiftmile Ladestationen gibt es bisher auch in Washington, DC, Pittsburgh, Berlin – in den kommenden Monaten folgen weitere Städte weltweit.

Das wachsende DooH-Werbenetzwerk von Swiftmile ermöglicht internationalen Medienkäufern den Zugang zu urbanen mobilen Zielgruppen. Werbetreibende und Mediaagenturen können nun das Swiftmile-Inventar einfach nutzen und Echtzeit-Trigger wie Wetter, Verkehr, Verspätungen oder andere Daten verwenden, um Zielgruppen mit kontextuell relevanten und hyperlokalen Botschaften zu erreichen, während sie sich im Laufe ihres Tages bewegen. Alle programmatischen Transaktionen innerhalb des Netzwerks werden von Broadsign Reach verwaltet. Zusätzlich zur programmatischen DooH-Werbung zeigen die Swiftmile-Screens auch aktuelle ÖPNV-Informationen und Hinweise der öffentlichen Verwaltung an.