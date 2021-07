Foxborough im US-Bundesstaat Massachussetts ist die Heimat des Football-Teams der New England Patriots und der Fußballmannschaft New England Revolution. Deren Heim-Arena, das Gillette Stadium, wurde nun mit einem riesigen Video-Display von Daktronics ausgestattet. Die monatelange Installation wurde erst kürzlich abgeschlossen.

Das HDR-fähige Video-Display hat eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern, mit einer Höhe von circa 16 Metern und einer Breite von rund 67 Metern. Auf ihm können Fans der New England Patriots und von New England Revolution Highlights und Zeitlupen-Wiederholungen anschauen. Nach Angaben von Daktronics ist es das siebtgrößte Haupt-Display im Professional Football und das zweitgrößte im Professional-Soccer-Bereich.

Replays und Statistiken gleichzeitig

Das Display verfügt über einen 10-Millimeter-Pitch und wurde mit entsprechendem Wetterschutz ausgestattet, um im Klima von Massachusetts zu bestehen. Zudem verfügt es über die Fähigkeit zum Content Zoning: Der Bildschirm kann auch in verschiedenen Zonen angesteuert werden, um Kombinationen von Live-Videos, Replays, Statistiken, Animationen und gesponserten Inhalte abzuspielen.

Unter dem Hauptdisplay befindet sich ein weiteres Displayband, das ebenfalls einen 10-Millimeter-Pitch hat. Es ist circa einen Meter hoch und mit ungefähr 67 Metern genauso breit wie der Hauptscreen. Hier können Sponsoren Werbeplätze kaufen.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit dem Gillette Stadium, den New England Patriots und New England Revolution fortsetzen zu können“, sagt Reece Kurtenbach, President und CEO von Daktronics. „Die verbesserte Größe und Auflösung des neuen Video-Displays wird sicherstellen, dass die Fans das bestmögliche Erlebnis erhalten, das die LED-Technologie heute bieten kann.“ Der Screen ist in das gesamte Produktions- und AV-System des Gillette Stadium integriert, bei dem bereits mehrere Daktronics-Displays Verwendung finden.

Die Sportindustrie scheint nach den Lockdowns in digitales Equipment für die Spielorte zu investieren. Daktronics schloss dieses Jahr bereits einige Installationen von LED-Displays ab, zum Beispiel für die Arenen des College of the Holy Cross oder für den FC Cincinnati im TQL Stadium.