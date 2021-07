Premium erwirbt Heinekingmedia im Rahmen einer Nachfolgelösung für die bisherigen Gründer und die Madsack Mediengruppe. Die Gründer werden in den neuen Unternehmensbeirat wechseln. Als neuer CEO wird Markus Doetsch (Linkedin-Profil) – unterstützt von Annette Ohlich (Linkedin-Profil) – das Management von Heinekingmedia verstärken. Beide haben bereits in der Vergangenheit Wachstumsunternehmen im Digitalisierungsbereich erfolgreich geführt.

Heinekingmedia wurde vor 15 Jahren von den damals Anfang-Zwanzigjährigen Johannes Harries und Andreas Noack zusammen mit dem Logistikunternehmer Willi Heineking gegründet. Der Digital Signage Anbieter entwickelte eine eigene CMS-Software und kooperierte von Anfang an eng mit Samsung und einem Anbieter von Schulplansoftware. Kern des Angebots ist bis heute das Digitale Schwarze Brett (DSB) das in über 10.500 Schulen auf mehr als 20.000 Displays deutschlandweit genutzt wird.

Heinekingmedia entwickelte seit Gründung rund um das DSB eine ganze Plattform an Lösungen zur Digitalisierung von Bildungseinrichtungen. (u.a. Schulcloud). So nutzen heute mehr als 1,5 Mio Schüler die DSVGO-konformen Heinekingmedia Apps. Erst im Mai verkaufte Heinekingmedia die u.a. auch von der Polizei Niedersachsen genutzte Whatsapp-Alternative Slashcat an Secunet.(invidis Bericht), Die DooH-Aktivitäten von Heinekingmedia (u.a. dooh.eu) wurden in eine eigene GmbH ausgelagert und ist nicht Teil der Transaktion. Seit der Beteiligung der Madsack-Mediengruppe wuchs Heinekingmedia unweit des Hauptbahnhof in Hannover zu einem Anbieter mit zuletzt 60 Mitarbeitern.

Die neuen Eigentümer – der Erwerb von Heinekingmedia ist die achte Transaktion der Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf DACH-Unternehmen mit Umsätzen zwischen 10-40 Mio Euro – wollen mit Heinekingmedia einen wesentlichen Beitrag zu der Digitalisierung von Schulen und Bildungseinrichtungen leisten. Insbesondere liegt der Fokus auf den 5 Mrd. Euro Fördertopf des DigitalPakt Schule der Bundesregierung. Darüber hinaus plant Premium Equity Partner Wachstum durch Übernahmen, um das Produktportfolio vor allem bei Software- und Content-Lösungen zu erweitern und zu globalisieren.

Johannes Harries und Andreas Noack, Geschäftsführer der heinekingmedia: „Als Gründer freuen wir uns, mit Premium Equity Partners den passenden Partner gefunden zu haben, damit die erfolgreiche Entwicklung nun wieder als eigenständiges Unternehmen fortgesetzt werden kann. Die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Premium hat uns überzeugt, dass in dieser Partnerschaft das Unternehmen optimal weiterentwickelt werden kann. Deshalb freuen wir uns auch auf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft.“

Fabian Walesch, Managing Partner von Premium ergänzt: „heinekingmedia verfügt als Marktführer über außerordentliches Wachstumspotenzial. In den letzten Jahren konnte sich das Unternehmen durch seine innovativen Produkte und das breite und kundennahe Vertriebs- und Servicenetz eine herausragende Marktposition erarbeiten. Wir freuen uns, zusammen mit Markus Doetsch und den Gründern das geplante Unternehmenswachstum und seine Potenziale umzusetzen und die Schulen bei ihren benötigten Digitalisierungsvorhaben als bester Partner zu unterstützen.“