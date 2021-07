LG Spain und die University School of Design, Innovation and Technology, die ESNE, in Madrid haben gemeinsam eine Galerie für digitale Kunstwerke realisiert. Mitte Juni fand die erste Ausstellung junger Absolventen der Universität statt – diese hatten die Möglichkeit, ihre virtuellen Werke auf TVs von LG zu präsentieren.

Die ESNE-Hochschule bietet zurzeit sieben Bachelor- und fünf Masterstudiengänge in den Bereichen Kommunikation, Technologie und Design an, darunter einen Master für Produktdesign sowie einen Bachelor für AV-Design und -Illustration. Nach eigener Aussage zeichnet sich die Universität unter anderem durch eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie aus.

LG und die ESNE wählten die ausstellenden Künstler aus. Kriterien waren einerseits die künstlerische Qualität; andererseits prüften die Organisatoren, wie die Werke mit den LG-Displays harmonierten. Zum Einsatz kamen TVs der Serien OLED, OLED evo, QNED Mini LED und Nanocell.

Laut dem Hersteller brachten sie die idealen Voraussetzungen mit, um die Kunstwerke möglichst exakt wiederzugeben: hohe Farbgenauigkeit und ein perfektes Schwarz. Das jüngste Mitglied des Portfolios ist der OLED evo, der über eine verbesserte Bildverarbeitung verfügt. Zudem ist das 55-Zoll-System mit 20 Millimeter dünnen Bezels ausgestattet – was ihn besonders geeignet für Galerie-Anwendungen machen soll.

Trotz der digitalen Ausstellungsstücke kamen die Besucher in einem echten Raum zusammen; es handelte sich laut LG um einen der ersten Offline-Events in Spanien. Somit gab es auch Covid-Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel eine Begrenzung der Besucher und eine Temperaturmessung am Eingang. Das machte die Verbindung von virtueller Kunst und echter Erlebniswelt auch in Corona-Zeiten möglich.

