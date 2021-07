Die Nachricht das Accenture eine weitere Digital Beratung oder Agentur übernimmt überrascht nicht. Es vergeht kein Monat in dem der Beratungsriese nicht einige Übernahmen verkündet. Doch die Übernahme der Inhouse-Agentur von MediaSaturn ist schon ein besonderer Schritt, denn RedBlue ist seit über 40 Jahre die Kommunikationsherzkammer von Media Markt und Saturn. Die Münchner Inhouse-Agentur war bisher eng in die Prozesse der Mutter integriert und Accenture erhält mit der Übernahme nun Zugriff auf die führende Elektronikmarkt-Kette in Europa.

Für den MediaSaturn Holding Ceconomy ist der Verkauf von Content Factory ein weiterer Stein im Restrukturierungsprozess nach jahrzehntelangen Streitigkeiten der Gesellschafter und dem wachsenden Druck von eCommerce Anbietern.

Aus Sicht der Digital Signage Branche stellt sich die Frage ob die MediaSaturn-Mehrheitsbeteiligung xplace nun als nächstes einen neuen Eigentümer findet. Die Suche nach neuen Gesellschaftern für xplace verlief in den letzten Jahren aufgrund hoher Preisvorstellungen erfolglos. Doch in Göttingen hat sich in den letzten Monaten viel verändert. Nicht nur musst mit Marco Wassermann einer der letzten Gründer und das Gesicht von xplace das Unternehmen verlassen. Auch kam als neuer Geschäftsführer Stephan Lang an Bord, der über 16 Jahre bei Accenture tätig war und seit Anfang 2021 in einer Doppelrolle als Geschäftsführer xplace und Vice President Technology bei Media Saturn tätig ist.

Auch wenn klassische Digital Signage Integratoren bisher nicht auf der Wunschliste von Accenture standen, so könnte xplace doch aufgrund der hochintegrierten MediaSaturn DSXP-Plattform als Ergänzung zu Content Factory / RedBlue ein Investment wert sein. Das Spezialwissen und die Tools die xplace in den vergangen Jahren für die Mutter Media Saturn entwickelt haben zählen zu dem besten was Elektronik-Retailer nutzen können. Mit neuen Eigentümer – wie z.B. Accenture – könnte xplace dann auch endlich Wettbewerber von MSH beliefern.