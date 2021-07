Lange Zeit galt im stationären Handel das Credo, dass mehr Fläche und mehr Produkte für mehr Kunden und Umsatz stehen. Mit den durch Online und die Pandemie veränderten Kundenanforderungen gilt dies nicht mehr uneingeschränkt. In Stores sind mehr Erlebnis, mehr Beratung, mehr Convenience und mehr Service heute gefragter denn je. Die Ceconomy-Tochter MediaMarktSaturn trägt dieser Entwicklung mit europaweit neuen einheitlichen Formaten für seine Märkte Rechnung: den sogenannten Core-, Lighthouse-, Smart- und Xpress-Formaten. Die neuen Store-Formate sind zugeschnitten auf unterschiedliche Zielgruppen und lokale Anforderungen.

Digital Signage hat in Elektronikmärkte eine besondere Rolle: hunderte von ausgestellten TVs übernehmen die Aufgabe von üblicherweise bei Digital Signage eingesetzten professionellen Displays. xplace hat für den Mutterkonzern MediaSaturn eine ganze Reihe von intelligenten Plattformen und Hardware entwickelt, die sowohl das Signal auf TVs verteilt aber auch die individuellen technischen Daten der ausgestellten TVs, Notebooks etc anzeigt. Neben TV-basierten Digital Signage verfügen die meisten Märkte auch über Zutrittsmanagement-Lösungen, Informations-Screens, von Lieferanten gestellte Displays/LED und Shop-in-Shop Screens. Keine einfache Herausforderung die verschiedenen Touchpoints entlang des Customer Journeys zu koordinieren.

„Mit unseren neuen Store-Formaten rücken wir noch näher an unsere Kunden und bieten ihnen, was immer sie wünschen: das beste Produktsortiment, ausgezeichnete Services und hervorragende Beratung – in attraktiver Innenstadtlage, ganz bequem um die Ecke oder in einer spektakulären Technik-Erlebniswelt“, erklärt Guido Monferrini, Chief Commercial Officer MediaMarktSaturn Retail Group. „Dabei verknüpfen wir das stationäre Geschäft stets mit unseren Online-Angeboten und sorgen so für ein einheitliches Kundenerlebnis auf allen Kanälen.“

Das Herzstück der neuen Store-Konzepte ist das bekannte Core Format , das bei den meisten der europaweit rund 1.000 Märkte zum Einsatz kommen wird. Möglichst große Auswahl und Beratung steht hier im Fokus, in diesen Märkten bietet MediaMarktSaturn das komplette Produkt- und Serviceportfolio an.

, das bei den meisten der europaweit rund 1.000 Märkte zum Einsatz kommen wird. Möglichst große Auswahl und Beratung steht hier im Fokus, in diesen Märkten bietet MediaMarktSaturn das komplette Produkt- und Serviceportfolio an. Neuentwickelt wurde das Innenstadt-Konzept Smart-Format Jeder Smart Store verfügt über ein regionalunterschiedliche selektiertes Sortiment. Zudem kann von hier das vollständige Online-Angebot abgerufen werden, und online bestellte Produkte stehen im Markt zur Abholung bereit. Die beiden jüngsten Beispiele für das Smart-Format sind die Neueröffnungen in den Innenstädten von Rom und Turin, die am 15. Juli ihren Betrieb aufnahmen. Der erste Markt dieser Art wurde bereits im Juni 2020 in der Fußgängerzone von Varese (Italien) eröffnet.

Jeder Smart Store verfügt über ein regionalunterschiedliche selektiertes Sortiment. Zudem kann von hier das vollständige Online-Angebot abgerufen werden, und online bestellte Produkte stehen im Markt zur Abholung bereit. Die beiden jüngsten Beispiele für das Smart-Format sind die Neueröffnungen in den Innenstädten von Rom und Turin, die am 15. Juli ihren Betrieb aufnahmen. Der erste Markt dieser Art wurde bereits im Juni 2020 in der Fußgängerzone von Varese (Italien) eröffnet. Mit dem Shop-in-Shop Xpress-Format spricht MediaMarktSaturn vor allem jene Kunden an, für die Electronics-Shopping in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht. MediaMarktSaturn-Produkte und -Dienstleistungen stehen bei einem Handelspartner oder einem Nahversorger-Zentrum „um die Ecke“ vor Ort zur Verfügung. Vor allem in Ungarn hat sich das Konzept des sogenannten One-Stop-Shoppings in Kooperation mit der Supermarktkette Tesco bereits bewährt und erfolgreich entwickelt.

spricht MediaMarktSaturn vor allem jene Kunden an, für die Electronics-Shopping in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht. MediaMarktSaturn-Produkte und -Dienstleistungen stehen bei einem Handelspartner oder einem Nahversorger-Zentrum „um die Ecke“ vor Ort zur Verfügung. Vor allem in Ungarn hat sich das Konzept des sogenannten One-Stop-Shoppings in Kooperation mit der Supermarktkette Tesco bereits bewährt und erfolgreich entwickelt. Als Erlebniszentren, in denen die Kunden auf Entdeckungsreise gehen können, sind die Märkte im Lighthouse-Format Die Flagship-Stores sollen mit ihrer Strahlkraft auch überregional für Aufmerksamkeit sorgen. Lighthouse-Märkte präsentieren auf großer Fläche die aktuellen Technik-Trends und laden die Kunden mit ständig wechselnden Ausstellungen dazu ein, Innovationen live zu erfahren. Den ersten Markt in diesem Format hat MediaMarktSaturn im Juli 2020 in Mailand-Certosa in Italien eröffnet. Der Markt hat sich seitdem sehr erfolgreich entwickelt. Die nächste Lighthouse-Eröffnung ist für Ende 2021 in Rotterdam (Niederlande) vorgesehen, weitere sollen auch in anderen Ländern entstehen.

MediaMarktSaturn wird seine bestehenden Märkte Schritt für Schritt an eines der vier neuen Formate anpassen. Neueröffnungen werden gezielt auf diese Store-Konzepte ausgerichtet.