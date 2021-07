Schwimmen, Tauchen, Sonnencreme: Um die Sommergefühle zu unterstützen, startet die Kräuterlimonade Almdudler eine reichweitenstarke und kanalübergreifende Kampagne. Die drei Motive variieren das Thema Urlaub und rufen zur Teilnahme an einem Gewinnspiel auf. Verantwortlich zeichnet hier die Kreativagentur Now Serviceplan, House of Communication Wien. Der Ton der Kampagne ist fröhlich-ironisch. So zeigt ein Motiv beispielsweise drei Männer, die in einen Schwimmreifen gezwängt am Rand eines Weihers stehen. Die Überschrift dazu lautet: „Lust auf Freischwimmen? Almdudler kaufen und Urlaub gewinnen!“ Als Preise winken zum Beispiel Aktivurlaube, Almdudler-Wanderboxen und Pärchenliegen.

Die Agentur Weischer JVB konzipierte die 360-Grad-Kampagne und setzte sie auch um. Dabei berücksichtigte das Unternehmen sämtliche Kanäle, die einerseits eine jüngere Zielgruppe ansprechen und andererseits unmittelbare Kaufimpulse setzen. Denn um einen der Preise zu gewinnen, müssen die Kunden ihren Kaufbeleg hochladen und sich auf der entsprechenden Landingpage registrieren.

Vom Briefkasten bis zum Display

Die eingesetzten Kanäle sind sehr vielseitig: Die Basis bilden City-Light-Poster und Großflächen. Sie schaffen einerseits Reichweite und sind andererseits gezielt im direkten Umfeld des PoS mit einem regionalen Schwerpunkt auf Bayern und Baden-Württemberg platziert. In der Umgebung des LEH wird zudem über Mobile Geofencing InApp-Werbung auf Smartphones ausgespielt. Im Umkreis von 400 Metern von Märkten werden zusätzlich Briefkasten-Cards an alle Haushalte verteilt. Hinzu kommt in zielgruppenrelevanten Umfeldern Werbung auf Adressable TV. Display-Ads, Audiospots, ein Mobile-Zielgruppen-Targeting, Native Advertising sowie Influencer mit Affinität zu Outdoor, Bergen, Biken und Natur sind weitere Channels.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für so eine traditionsreiche und beliebte Marke wie Almdudler diese umfassende 360-Grad-Kampagne planen und umsetzen können“, sagt Udo Schendel, CEO von Weischer JVB. „Die Wahl der Kanäle ist dabei ebenso vielfältig und aufeinander abgestimmt, wie es die zahlreichen Alpenkräuter in der Rezeptur der Kräuterlimonade sind.“

Im Juli 2021 startet die Kampagne erreicht im August ihren Höhepunkt und läuft bis Mitte September. Zudem setzt Weischer JVB die Kampagne klimaneutral um: Laut der Agentur wird der verursachte CO2-Ausstoß durch Investitionen in Umweltprojekte kompensiert.

DooH: Weischer startet erste klimaneutrale Kampagne | invidis