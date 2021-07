Immer wieder schimpft die Branche über unprofessionelle Installationen und schlechten Content. Es ist an der Zeit, vorbildliche Installationen und Content-Konzepte zu präsentieren. Wir starten am Hauptbahnhof in Wien.

Die ÖBB Werbung hat ausgewählte Screens an Bahnhöfen mit Intel Realsense Sensoren ausgestattet. Mustergültig sind die gut sichtbaren Datenschutzhinweise – im öffentlichen Raum und insbesondere bei staatlichen Institutionen äußerst wichtig.

Die Decaux-Tochter Gewista platziert DooH-Screens in Zwischengeschossen an Wiener U-Bahnhöfen da, wo sie idealerweise sein sollten. Die maximale Sichtbarkeit mit Screen jeweils in verlängerter Sichtachse der Rolltreppen. Fun-Fact: Wien ist die einzige Stadt in Österreich mit einer U-Bahn.

Die Motivfrage ist bei Schlussverkaufskampagnen immer schwierig – die Kernmessage ist Sale. CCC bespielt die LED-Boards im Schaufenster des Hauptbahnhofs mit signalfarbigen Sale-Motiven plus Fotos der aktuellen Kollektion. Sozusagen das Beste aus beiden Welten.

Die Lounges der ÖBB ziert eine 10 Display breite Videowall, bespielt mit Panorama-Aufnahmen von Österreichs Alpenregionen. Zusätzlich werden auch noch die Namen der Gipfel eingeblendet. Die Videowall ist geschickt um die Ecke verlängert mit Spiegeln in Displaygröße. So macht Warten Spaß.