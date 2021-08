Über die Expo ist schon viel berichtet worden, nicht nur dass die Weltausstellung pandemiebedingt ein Jahr verschoben wurde – oder die Diskussionen das Münchner Oktoberfest in die Wüste zu verlegen (findet nicht statt) –, sondern auch über die vielen Digital Signage Experiences, die in dutzenden von Länderpavillons entstanden sind. invidis hat sich vor Ort exklusiv umgeschaut und wird in den kommenden Wochen berichten.

Neben der Expo ist das Museum of the Future ein weiteres Highlight. Regelmäßige Besucher von Dubai werden die Entstehung des Gebäudes in den vergangenen Jahren verfolgt haben. Direkt an der Hauptverkehrsachse Sheikh Zayed Road gelegen, ist das 77 Meter hohe, organisch geformte Museum ein Hingucker. Insbesondere abends leuchten die arabischen Schriftzeichen spektakulär. Im Inneren entsteht auf 30.000 m² Ausstellungsfläche auf sieben Etagen eine hochdigitalisierte Ausstellung.

Ende Juli kürte National Geographic das Museum der Zukunft in Dubai aufgrund seiner erstaunlichen Architektur und seiner ausgeklügelten technologischen Innovationen als eines der 14 schönsten Museen der Welt.