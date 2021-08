Die ISE 2021 in Barcelona verwandelte eine Messehalle in ein gigantisches Testzentrum. Egal ob geimpft oder nicht, ohne negativen Test durfte kein ISE-Teilnehmer die Messehallen in Barcelona betreten. Für ein paar tausend Teilnehmer ist eine Teststraße vor Ort noch umsetzbar, doch wenn wirklich wieder zehntausende von Fachbesucher und Aussteller zeitgleich morgens auf ein Messegelände strömen, ist eine Testpflicht vor Ort nur schwer umzusetzen.

Messe-Organisatoren wie die Infocomm und ISE haben dafür schon dezentrale Teststationen in Hotels geplant, aber vielleicht liegt die Antwort in der Impfpflicht (plus Genesene) – also dem 2G-Ansatz. Der QR-Code des Impfzertifikats könnte dann schon vor Abflug mit dem Messe-Badge digital verknüpft werden. Ohne Impfzertifikat kein Badge.

Mit der Maskenpflicht haben wir uns in Europa schon seit 18 Monaten abgefunden. Sie wird auch auf absehbare Zeit bleiben. Denn Geimpfte haben laut aktuellen Studien eine ähnliche Viruslast wie Ungeimpfte und Masken schaffen Vertrauen, wieder Live-Veranstaltungen zu besuchen.

Eine Herausforderung bleibt – nach fast zwei Jahren ist es mit Maske noch schwieriger, die bekannten Gesichter zu erkennen. Aber das ist ein Preis den wir gerne zahlen, so denn Live-Events wieder möglich sind.