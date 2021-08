DooH Clear Channel ist zurück am Flughafen Kopenhagen

Die letzten 18 Monate waren harte Zeiten für Out-of-Home Airport/Vermarkter. Ob Weltmarktführer JCDecaux oder viele kleinere Anbieter die vor der Pandemie Ausschreibungen mit hohen Garantiezahlungen für sich gewinnen konnten. Viele Anbieter konnten sich zwar mit den Flughafenbetreiber auf reduzierte Zahlungen einigen. Aber nicht überall reicht das Vertrauen und/oder die Finanzkraft der Anbieter die noch anstehenden harten Jahre durchzuhalten. Fluglinien erwarten noch mindestens drei bis vier Jahre, bis der Luftverkehr auf Vorkrisen/Niveau ist.

Auch in Kopenhagen, am Hub von Scandinavian Airlines, ist der Flugverkehr noch meilenweit vom Vorkrisenniveau entfernt. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 lagen die Passagierzahlen 85% unter den Vergleichswerten von 2019.

So radikale Frequenzveränderungen lassen die Grundvoraussetzungen von Businessmodelle kollabieren. Verständlich das der eine oder andere Vertrag nachverhandelt wird oder Partner getauscht werden.

Der Flughafen Kopenhagen verabschiedet sich nach nur sechs Jahren Laufzeit von Dansk Reklame Film, die den Vertrag 2015 von Clear Channel übernommen hatten. Clear Channel sieht viel Potential für standortübergreifende Vermarktungspakete, denn die skandinavischen Tochter vermarkten auch die Nachbarflughäfen in Oslo und Helsinki. Bis auf Stockholm vermarktet Clear Channel damit alle großen skandinavischen Airports.