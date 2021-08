In den USA erholt sich die Nachfrage nach Flugreisen, insbesondere inneramerikanische Flüge sind bereits wieder stark nachgefragt. Auch gibt es erste Anzeichen, dass sich die Einreiserestriktionen für geimpfte Reisende aus Europa bald lockern könnten. Aus diesem Grund startet Lufthansa ihre Marketingkampagne #TogetherAgain in den USA: „In den vergangenen Monaten war vieles weit weg, dessen Nähe uns beflügelt hat: Lieblingsorte ebenso wie Lieblingsmenschen. Dass wir beidem endlich wieder nah sein können, thematisiert Lufthansa mit dieser Kampagne, die Begegnungen und Zusammensein in den Mittelpunkt stellt“, sagt Carsten Hoffmann, Head of Lufthansa Brand Experience. „Durch eine verzahnte Nutzung von eigenen Kanälen und gezielt eingesetzten Online-Maßnahmen erreichen wir mit einem stark reduzierten Budget dennoch eine große Reichweite unter Urlaubs- und Geschäftsreisenden“.

Die Kampagne erzählt in digitalen Formaten und im Out of Home mit wenigen Worten und doch emotional Geschichten des Wiedersehens. Von Familien und Freunden, die sich wieder in die Arme nehmen können, genauso wie von Geschäftsreisenden und Partnern, die sich endlich wieder persönlich treffen können. Und natürlich freuen sich alle Lufthanseaten, wieder vermehrt Gäste aus aller Welt begrüßen zu dürfen.

Ein Airbus A350 wurde eigens mit dem Schriftzug „Lufthansa & you“ beklebt und ist seit Ende Juni als fliegender Botschafter der Kampagne im Lufthansa Streckennetz unterwegs. Das Flugzeug mit dem Taufnamen „Braunschweig“ spielt auch eine Hauptrolle im Kampagnenfilm. Eine weitere Hauptrolle kommt dem Lufthansa-Orchester zu, das Anfang 2011 von Mitarbeitern unterschiedlichster Bereiche gegründet wurde. Die rund 40 Mitglieder des Orchesters spielen in einem Hangar eine Bearbeitung der Morgenstimmung aus Griegs „Peer Gynt Suite“ und schicken so die „Braunschweig“ auf ihre Reise um die Welt.

Die Kampagne wird vor allem über Online-Kanäle ausgespielt, ergänzt um OOH-Motive in ausgewählten Städten und an Flughäfen. Dabei mündet der emotionale Markenauftritt in eine digitale Sales Kampagne mit dem Thema #TogetherAgain.

Und auch nach innen soll die Kampagne wirken. „Unsere Mitarbeiter freuen sich auf unsere Gäste. Diese Freude bringen wir mit dem Schriftzug „Lufthansa & You“ zum Ausdruck. Die Mitarbeitenden haben in den letzten Monaten große Anstrengungen unternommen, damit Lufthansa gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Und genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl repräsentiert unser Lufthansa Orchester, das sich aus allen Bereichen des Unternehmens zusammensetzt. Ich freue mich über das Engagement der Orchestermitglieder, das stellvertretend für den besonderen Spirit der Lufthanseaten in der Pandemie steht“, sagt Carsten Hoffmann.

Die integrierte Digitalkampagne entstand in enger Zusammenarbeit mit der Lufthansa Lead Agentur Kolle Rebbe, DDB & Tribal Hamburg und Elbkind Reply. Die verantwortliche Filmproduktion ist 27km, Regie führte Alex Schilling. Für die ganzheitliche Mediaplanung ist Mindshare verantwortlich.