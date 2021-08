Es ist jedesmal wieder schön zu sehen – 3D animierter Forced Perspective Content. Alles was es dazu bedarf ist eine hochauflösende Übereck-LED und fähige Content-Designer. Doch die 3D-Effekte sind nur aus wenigen Perspektiven in der Verlängerung der Ecke wirklich beeindruckend. Somit kommen als Standorte nur große Kreuzungen in Frage, bei denen ein Großteil der Betrachter im Sweet Spot sich aufhalten. LEDs in Passagesituationen sind für Foreced Perspective ungeeignet.

