„Ask Alexa“ leuchtet in großen Buchstaben an den neuen Voice Assistant-Stelen in Amazon- und Wholefood-Supermärkten in Nordamerika. Im Gegensatz zu ersten Pilotinstallationen verzichtet Amazon auf Fußbodengrafiken und Wimpel am Regal – Alexa Touchpoints sind nun am Regalende prominent sichtbar. Der eCommerce-Riese setzt auf Amazon Echo Show Consumer Devices – also reguläre Verbraucherprodukte integriert in eine Stele für verbesserte Fernwirkung.

Bemerkenswert ist auch, dass Amazon prominent Beispielfragen für die Benutzung von Alexa an der Stele anbringt. Ein Zeichen, dass selbst in Nordamerika noch nicht alle Verbraucher mit der Nutzung und der Syntax von Sprachassistenten vertraut sind.

Auch der Datenschutzhinweis ist für amerikanische Verhältnisse gut sichtbar angebracht. Denn in Kalifornien und Illinois (Chicago) sind Datenschutzregelungen in Kraft, die sich eng am europäischen GDPR orientieren.