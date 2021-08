Der 30-sekündige Clip beginnt mit einer Nahaufnahme der Flugbegleiterin, die in Anspielung auf die berühmte Szene im Kultfilm „Love Actually“ aus dem Jahr 2003 Texttafeln hochhält. Dann schwenkt die Kamera und der Zuschauer stellt fest, dass die Flugbegleiterin mit dem bekannten roten Emirates-Hut und ihrer Uniform tatsächlich auf der Spitze des Burj Khalifa steht und den Zuschauern einen Panoramablick auf die Skyline von Dubai bietet.

Der Werbespot wurde ohne Greenscreen oder Spezialeffekte gedreht und war das Ergebnis präziser Planung, Schulung, Tests und strenger Sicherheitsvorkehrungen. An der Spitze des Gebäudes hatte die Hauptdarstellerin in 828 Metern Höhe nur 1,2 Meter Platz, um für den Dreh zu posieren. Obwohl es über einen Castingaufruf an das Kabinenpersonal von Emirates motivierte und fähige Kandidaten gab, wurde schlussendlich eine professionelle Fallschirmsprunglehrerin als Darstellerin ausgewählt, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Während der gesamten Dreharbeiten und bei der Vorbereitung stand Sicherheit an erster Stelle. Für die Protagonistin wurde eine spezielle Plattform gebaut, auf der sie stehen konnte. Sie wurde mit einem versteckten Gurt unter der Emirates-Uniform an der Stange sowie an zwei weiteren Punkten direkt an der Spitze gesichert.

Der Burj Kahlifa in Dubai ist nicht nur als das höchste Gebäude der Welt bekannt, sondern auch für die größten LED-Medienfassade der Welt. Fast im Wochenrhythmus nutzen globale Marken die Digital Signage Fassade für Produktlaunches und andere DooH-Kampagnen.

Um mit den Dreharbeiten bei Sonnenaufgang beginnen und so das schönste Licht des Tages einfangen zu können, begann der Aufstieg zur Spitze für das Team bereits in den frühen Morgenstunden. Auf dem einstündigen Weg vom 160. Stockwerk des Burj Khalifa bis zu dessen Spitze musste das Kamerateam mehrere Etagen über Leitern in einer Röhre erklimmen. Oben angekommen, hielt sich das Team etwa fünf Stunden lang auf der Spitze auf. Die Aufnahmen wurden anschließend mit einer einzigen Drohne in einer One-Take-Aufnahme gefilmt.

Konzipiert und inszeniert wurde der Spot vom Emirates-Markenteam mit Unterstützung von Prime Productions AMG aus Dubai. Der Werbespot wird in verschiedenen Märkten im gesamten Emirates-Streckennetz ausgestrahlt.