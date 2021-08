Seit diesem Sommer fährt ein neues Schiff über die Weltmeere: Die „Odyssey of the Seas“ des Kreuzfahrtriesens Royal Carribean International ist das erste Schiff der Quantum-Ultra-Klasse und wartet mit vielen Highlights für die Passagiere auf – einige davon ermöglicht und verstärkt durch digitale Technologien.

Tanzende Roboter-Screens

Besonders erwähnenswert ist die Entertainment-Location Two70, in der immersive Technologie und Spezialeffekte in Kombination mit echten Küsnstlern und Artisten die Gäste unterhalten. Das Highlight: Sechs bewegliche Roboscreens bieten eine multidimensionale Live-Show der besonderen Art. Dieses Feature wurde bereits in anderen Schiffen erfolgreich getestet. In einem Video beschreibt Royal Carribean, wie die Screens installiert wurden.

Über Tag können die Gäste durch riesige Panoramafenster den Ozean bewundern, in der Nacht verwandeln sich die Fenster in eine nahtlose Projektionsfläche.

Viele Attraktionen, viele Screens

Eines der größten Attraktionen ist North Star, eine Ganzglas-Aussichtskapsel, die einen 360-Grad-Blick auf das Meer erlaubt. Wie es sich für ein Kreuzfahrtschiff gehört, gibt es viele weitere Highlights: zum Beispiel das karibisch inspirierte Pooldeck, mit zwei Open-Air-Pools und vier Whirlpools, oder das Indoor- und Outdoor-Aktivitätszentrum Seaplex, in dem unter anderem die Gäste mittels Virtual Reality in fremde Welten abtauchen können.

Hinzu kommen einige Bars, Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen. Die Vorschau-Bilder, die an die Presse gegeben wurden, zeigen, dass an vielen Stellen. zahlreiche digitale Screens zum Einsatz kommen.

Kreuzfahrtschiffe kommen heutzutage ohne digitale Technologien fast nicht mehr aus. Die Kunden – auch jüngere – müssen begeistert und unterhalten werden. Zudem ist Platz nicht unbegrenzt vorhanden – eine ideale Voraussetzung für digitale, immersive Erlebnisse.

Fun Facts über die „Odyssey of the Sea“ Gewicht: 169.000 Bruttoregistertonnen

Länge: 347 Meter

Breite: 41 Meter

Das 25. Schiff in der Royal-Carribean-Flotte

Gebaut wurde das Schiff von der Meyer Werft im norddeutschen Papenburg

