Die Schweizer Reederei MSC bietet seit kurzem eine Bar-Experience der Zukunft auf seinem Kreuzfahrtschiff MSC Virtuosa an. In der Cocktail-Bar werden nicht nur Drinks serviert, sondern sie ist zugleich in Live-Entertainment-Erlebnis. Modernste Technologien sollen in der Bar, deren Design einer Raumstation gleicht, eine futuristische Atmosphäre schaffen.

Entsprechend finden sich zahlreiche Displays und Digital Signage-Installationen. Und „Rob“, der laut MSC erste humanoide Roboter-Barkeeper auf See. Der mischt nicht nur mit menschenähnlichen Bewegungen über 40 exotische Drinks, sondern kann auch die Umgebung um sich herum scannen und vorbeigehende Gäste erfassen, begrüßen und sich mit ihnen in acht Sprachen unterhalten.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Zu den zahlreichen Digital Signage-Installationen in der Bar zählen unter anderem eine 3D-Hologramm-Wall von Hypervsn, eine LED-Wand aus Displays für Kunst oder ein großer interaktiver Infinity-Tisch mit Touchscreen und Objekterkennung. Auch an Säulen und Wänden sind Touch-Displays integriert, über die sich ebenfalls Getränke bestellen lassen. Sind diese fertig, weist ein LED-Band über der Bar die Gäste darauf hin und der Gast erhält einen QR-Code auf sein Smartphone. Mit diesem lässt sich der Drink dann abholen. Neben Rob arbeiten in der Bar aber auch menschliche Kellner, die die Cocktails auf Wunsch am Tisch servieren.

„Wir haben moderne Roboter- und Digitaltechnologien genutzt, um eine futuristische, interaktive Entertainment-Lounge zu erschaffen, die das traditionelle Bar-Erlebnis völlig neu interpretiert und die Gäste in eine andere Welt versetzt“, erläutert MSC sein neues Bar-Erlebnis auf der Virtuosa. Die Entwicklung des Starship Club habe seit dem ersten Konzept fast sechs Jahre gedauert, so MSC. In dieser Zeit hat die Reederei mit führenden Experten aus den Bereichen Robotik und Automatisierung, Innenarchitektur sowie Unterhaltungs- und digitale Experiences zusammengearbeitet, um die maßgeschneiderte Bar-Erlebniswelt mit einem humanoiden Roboter zu kreieren.

Nach einigen Drei-, Vier- und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten im Mittelmeer soll die MSC Virtuosa ab Sommer 2021 in Nordeuropa eingesetzt werden: mit einer Reihe von Routen zu den norwegischen Fjorden und den Hauptstädten der Ostsee.